Multinacional estreita relações com Mogi das Cruzes

Empresa pretende ampliar a sua unidade na cidade

Com o intuito de fomentar as atividades econômicas municipais, a Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu representantes da empresa multinacional Blue Skies Global, na segunda-feira (17), visando atrair novos investimentos na cidade. A instituição já possui uma filial no município e apresentou seus planos para ampliar a unidade que atua no ramo de exportações de frutas, na região do Cocuera.

Estiverem presentes na reunião a chefe de Gabinete, Neusa Marialva, que recepcionou os diretores da Blue Skies Global, Andre Veldsman e Hugh Pile, juntamente com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, e os secretários adjuntos de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Claudio Costa, e de Planejamento e Urbanismo, Jeferson Martins Borges.

Sadao Sakai salientou que a visitação foi uma maneira de estreitar os laços de parceria e trabalho por Mogi, estabelecendo assim maior segurança para os futuros investidores. “Essa aproximação torna todo o processo mais produtivo para todos. Nossa equipe está comprometida em assegurar que todos os trâmites legais sejam concluídos com eficiência para que novos investimentos cheguem em Mogi, ampliando o número de empregos gerados na cidade”.

Atualmente, a unidade da Blue Skies Global localizada em Mogi das Cruzes gera mais de 700 oportunidades de emprego, produzindo frutas frescas fatiadas e sucos espremidos frescos.

Prefeitura municipal recepcionou diretores da Blue Skies Global