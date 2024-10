Mover Academia Inteligente cuida do corpo e da mente dos seus alunos

Enxergar o aluno como um todo é um dos objetivos da Mover

Desde abril de 2023, José Ferrari realizou um dos seus grandes sonhos: montar uma academia que enxergasse o aluno como um todo, ou seja, corpo e mente. Com isso, inaugurou a Mover Academia Inteligente, considerada um lugar onde você pode se cuidar, tendo dinâmica e resultados em seu investimento.

Com um ano e seis meses de funcionamento, Ferrari revela que a Mover não é uma academia tradicional, pois o espaço foi pensado e desenvolvido para quem realmente busca resultados: “Aqui, os equipamentos são diferenciados dos normais que você encontra por aí, e o professor está ao lado em tempo integral, durante a aula”.

Com o objetivo de desenvolver resultados, sejam eles o emagrecimento, a estética, o esporte amador ou de alto rendimento, a Mover proporciona uma melhor funcionalidade diária e qualidade de vida. “Melhorar a qualidade diária de cada indivíduo que busca algo dinâmico e preciso para a vida é o nosso lema”, revela José.

Para os alunos, aprender a se cuidar como um todo é fundamental. Desse modo, a academia oferece um treinamento personalizado, em que o aluno, além de se cuidar na academia, aprende a se exercitar em casa, tendo sempre o melhor direcionamento para os treinos.

A Mover Academia Inteligente também auxilia atletas que se despontam em suas áreas, é o caso do Carlos Gomes, surfista amador, de 49 anos, e o Renan Fui Fernandes, atleta de alto rendimento do Superbike Brasil (campeonato de motociclismo do Brasil e das Américas), que está em primeiro lugar no Campeonato Nacional de Motovelocidade.





SERVIÇO

Mover Academia Inteligente

Endereço: Avenida São Paulo, 274, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 91281-8379

Instagram: @moveracademia

Foto 1 – Os equipamentos são voltados para desenvolver resultados

Foto 2 – Academia preza pelos resultados pretendidos pelos alunos