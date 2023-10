Mostra exibe em Mogi filmes curtos inspirados nas obras de Stephen King

Aos 76 anos, Stephen King tem mais de 60 livros publicados, muitos dos quais se tornaram filmes de sucesso global. O apelido do autor faz jus ao sobrenome dele: por títulos como ‘O Iluminado’, ‘Carrie, a Estranha’, ‘It – A Coisa’ e muitos outros, é considerado o “rei do terror”. Pelo segundo ano consecutivo, uma mostra internacional de produções independentes presta homenagem ao extenso legado do autor. Anote na agenda: com entrada gratuita e exibição de 12 filmes de cinco países – incluindo duas pratas da casa -, a programação ‘Vida Longa ao Rei – Filmes Curtos Baseados na Obra de Stephen King’ será realizada nos próximos dias 27 (sexta-feira) e 28 (sábado), na livraria ‘A Eólica Bookbar’, na Vila Hélio, em Mogi das Cruzes.

Inspiradas em diferentes histórias, sempre com o aval dos representantes legais do autor norte americano e com legendas em português, o público vai poder acompanhar ‘Bicho Papão’, ‘Estação Chuvosa’, ‘Aquela Sensação’, ‘Eu Sei O Que Você Precisa’, ‘Discípilos do Corvo’, ‘Paranoica’ e ‘O Macaco’, (todos esses filmes americanos); ‘Mudo’, da Itália; ‘Um Lugar Bem Apertado’, do País de Gales; ‘As Coisas que Eles Deixam para Trás’, da França; e ‘Zornit’ e ‘Tudo Que Você Ama Lhe Será Arrebatado’, ambos do Brasil.

Todas as produções compartilham do mesmo sentimento do organizador do evento, o escritor e cineasta mogiano Leonardo Granado, que nutre um profundo respeito e intensa paixão pela obra de Stephen King.

Leonardo, que é responsável pela produtora mogiana Décimoitavo Produções, também é co-diretor do curta-metragem ‘Tudo Que Você Ama Lhe Será Arrebatado’ (2015), que já passou por 14 festivais de cinema, sendo seis deles internacionais, conquistando 5 prêmios, um deles internacional.

“Stephen King, o mestre do horror e do drama com pitadas de sobrenatural, é sempre atual, está sempre em evidência. Exemplo disso é o filme ‘Bicho Papão’, longa que está sendo lançado no streaming, e por isso selecionamos um curta clássico, dos anos 80, inspirado nessa história, para abrir nossa mostra”, afirma ele, que, pensando na acessibilidade, tem o cuidado de traduzir, legendar e produzir trailerd em português para algumas das atrações.

Aliás, vale afirmar que, assim como o universo criado pelo “rei”, os curtas não se limitam ao terror. Além do horror e suspense, o catálogo, que representa potencial turístico para Mogi das Cruzes e região, já que configura oportunidade única de assistir as produções inclui ficções científicas, romances policiais, dramas e outros gêneros.

“Para 2023, quisemos fazer algo diferente do ano passado. Nossos olhares se voltaram para as raízes, aqueles filmes de terror dos anos 80 para os fãs da “velha guarda”. Com isso em mente, fomos atrás dos curtas clássicos, os primeiros ‘dollar babies’, e convidamos dois diretores que figuram não só entre os primeiros diretores independentes a adaptar o “rei”, mas um deles é literalmente o primeiro! Jeff Schiro estreou em 1983 com a sua versão de “O Bicho-papão”, e pouco tempo depois veio John Woodward com o curta “Discípulos do Corvo”, conta Leonardo Granado, animado.

Ele explica a empolgação: a relação entre produtores independentes e obras originais é incentivada pelo Stephen King, que criou, ainda na década de 1970, o projeto “Dollar Baby Deal”.

Por ser um dos escritores mais adaptados ao cinema, o norte americano queria retribuir o prazer das telonas ao público, e por isso desenvolveu um contrato simples entre ele, enquanto detentor dos direitos autorais das histórias, e produtores independentes de cinema e teatro, que poderiam, por apenas um dólar (cerca de R$ 5,15, na cotação atual), garantir uma adaptação oficialmente autorizada.

Existem, é claro, algumas regras. Não é permitida a monetização sobre os filmes ou peças derivados dos materiais de Stephen King, e também não é permitida a disponibilização via internet. Somente é válida a exibição em festivais, como a agenda ‘Vida Longa ao Rei’, que ao longo do ano desempenha um trabalho de curadoria única no Brasil, fazendo contato com diretores de cinema de todo o mundo para montar uma programação ampla, que proporciona novos olhares sobre o legado de um ídolo.

“Mais uma vez os leitores constantes brasileiros se reunirão para se deliciar com obras cinematográficas inspiradas no trabalho do “rei”. Mais uma vez sentaremos lado a lado para bradar em alto e bom som: ‘Vida Longa Ao Rei'”, convida Leonardo.

Mais detalhes sobre o evento, assim como a sinopse, imagens e informações dos filmes participantes, está disponível nas redes sociais oficiais do projeto: @vida_longa_ao_rei_mostra no Instagram e decimoitavoproducoes no Facebook.

SERVIÇO

O quê? ‘Vida Longa ao Rei – Mostra de Filmes Curtos Baseados na Obra de Stephen King

Quando? Dias 27 e 28 de outubro (sexta-feira e sábado) a partir das 18h30

Onde? Livraria ‘A Eólica Bookbar’ – Rua João Cardoso de Siqueira Primo, 55 – Loja 02 – Térreo – Vila Helio, Mogi das Cruzes/SP. CEP: 08710-530 (próximo ao terminal central de ônibus e a Estação Mogi das Cruzes da CPTM)

Quanto? Gratuito (sujeito a lotação do estabelecimento)

Mais informações pelo WhatsApp (11) 9.9977.2098, @vida_longa_ao_rei_mostra no Instagram e decimoitavoproducoes no Facebook.