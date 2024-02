Mostra de Arte Orgulho LGBTQIA+ acontece em março

O Instituto Criarte (IC), em parceria com o Fórum LGBT Mogiano promove nos dias 1 e 2 de março a 2ª edição da Mostra de Arte Orgulho LGBTQIA+ Mogi das Cruzes – SP. O evento multicultural contará com shows musicais feitos por intérpretes e compositores LGBT, apresentações de drag queens, performances de dança contemporânea e dj. Além disso, exposições de fotografias e de artes visuais poderão ser conferidas até o dia 03. Também haverá uma mesa temática sobre o Mercado da Arte para Artistas LGBTQIA+ (leia mais nessa matéria). O projeto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, via edital Proac 2023.

As atrações acontecem no Beco Bar, localizado na Rua Coronel Souza Franco, 928, no Centro de Mogi, das 19h às 22h30min, com entrada franca. Porém, haverá a opção da bilheteria solidária (público pode pagar o quanto quiser) e todo o dinheiro arrecado será revertido para o Fórum LGBT Mogiano. Depois do horário de encerramento das apresentações, a casa segue com sua programação habitual.

De acordo com o presidente do IC, Mateus Satori, tanto a curadoria do evento, quanto a equipe técnica foram pensadas visando incluir pessoas ligadas ao movimento LGBTQIA+ da Cidade e Região do Alto Tietê. “Para além de um dia de festa, o evento tem como objetivo fortalecer as ações e ampliar a discussão acerca das políticas públicas para o movimento LGBT, incluindo na agenda cultural do Município esse importante evento que temos como meta realizar anualmente”, explica Sartori.