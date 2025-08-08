Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos

O Brasil se despede de um dos maiores nomes do samba. Arlindo Cruz, cantor, compositor e instrumentista, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. O artista enfrentava graves sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2017 e estava internado desde março deste ano para tratar uma bactéria resistente, decorrente de uma pneumonia.

A notícia foi confirmada por meio de um comunicado nas redes sociais do sambista e de seus filhos. A mensagem descreve Arlindo como “um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho”. O texto também ressalta que sua voz, suas composições e seu sorriso “permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”.

“Parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, diz o comunicado.

No fim de julho, Babi Cruz, esposa do cantor, havia revelado que o estado de saúde do marido se agravava e que ele já não respondia mais a estímulos. Segundo ela, Arlindo estava “cada vez mais distante”.

O AVC isquêmico que mudou sua vida ocorreu em março de 2017, enquanto o artista tomava banho em sua casa. Ele foi socorrido e internado em um hospital particular na zona sul do Rio. Desde então, perdeu os movimentos de boa parte do corpo e teve a fala comprometida. Apesar das limitações, familiares relataram ao longo dos anos que ele compreendia o que lhe era dito e reagia de forma sutil.

Sua saúde frágil exigiu internações recorrentes, mas Arlindo manteve-se como símbolo de resistência e inspiração para colegas de profissão e fãs. Com uma carreira marcada por sucessos como O Meu Lugar e Bagaço da Laranja, e por parcerias históricas no grupo Fundo de Quintal e na carreira solo, ele deixa um legado eterno para o samba e para a música brasileira.

