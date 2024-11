Molho Picante | Edição 1365

Molho Picante

Diabetes

O Dia Mundial da Diabetes, realizado em 14 de novembro, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a diabetes e suas complicações. É fundamental a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e prática regular de atividades físicas auxilia no combate a esta doença. A luta contra o diabetes é coletiva e deve envolver ações de educação, apoio e políticas públicas para reduzir seus impactos na saúde.

Então, cuide-se e tenha uma vida saudável.

Mutirão de empregabilidade

Na segunda (18), a Gerando Falcões promove, em parceria com a ONG Resiliência Azul, um mutirão de empregabilidade feminino em Mogi das Cruzes. São 200 vagas, somente para mulheres, que queiram participar do programa ASMARA – baseado na venda direta de peças de vestuário oriundas de doação. O evento acontece das 14h às 17h, no Sincomércio, localizado no centro da cidade. Para participar, basta levar um documento com foto, o currículo é opcional. As vagas não exigem ensino médio, nem fundamental completos.

Lívia

Em 1º de novembro, o prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi, e a sua esposa, Déborah Raffoul Ishi, receberam mais uma benção: a chegada da sua pequena caçula Lívia.

Que Deus abençoe os papais, a Lívia e os irmãos, que aguardavam ansiosos pela chegada da irmã, Mateus e Rafael.

Parabéns!





Jornada do Herói

O Departamento da Mulher de Suzano deu início na terça-feira (12) a uma exposição com fotos do projeto “Jornada do Herói”. A mostra pode ser apreciada de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501, Centro. A exposição pretende inspirar as pessoas que enfrentam o câncer e ocorre em alusão ao “Novembro Azul”, mês mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata. Para isso, a exibição conta com a participação especial de dez homens, pacientes oncológicos, que realizaram um ensaio fotográfico para mostrar um pouco da luta contra a doença.

Cidadão Mogiano

No dia 13 de novembro, em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Decreto Legislativo n° 28/2024, que concede título de “Cidadão Mogiano” ao médico Matheus Armando Ramos Rodrigues, por iniciativa do vereador Carlos Lucarefski (PV).

Natural de Piumhi (MG),o médico veio morar em Mogi das Cruzes em 2014 e prestou serviços na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Rodeio e no Hospital Municipal de Braz Cubas. Atualmente, trabalha como endocrinologista na Única (Unidade Clínica Ambulatorial) de Mogi das Cruzes. O homenageado iniciou a graduação em Medicina em 2005 e a concluiu em 2012, na Universidade Regional do Gurupi (TO).