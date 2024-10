Molho Picante | Edição 1362

Carlos Lucareski

A assessoria do candidato não eleito Carlos Lucareski entrou em contato com este escriba para falar que, o até então vereador, foi absolvido do processo de ação penal sobre corrupção passiva que teria acontecido nos anos de 2013 e 2014. A absolvição ocorreu pela falta de fatos comprobatórios de que Lucareski teria recebido vantagens indevidas.

Finados I

A Prefeitura de Itaquaquecetuba finalizou os serviços de limpeza e manutenção dos três cemitérios da cidade para proporcionar um ambiente adequado e acolhedor durante as visitas no Dia de Finados. A expectativa é receber cerca de 12 mil pessoas.

O funcionamento dos cemitérios será das 7h às 18h e haverá missa às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h no Caminho do Céu, na Vila Virgínia; às 8h, 9h30, 11h, 14h e 16h, no Morada da Paz, no Jardim São Paulo; e às 10h, no Central.

Finados II

Em Suzano, os cemitérios municipais São Sebastião e São João Batista deverão receber 65 mil visitantes durante o feriado. Para agilizar toda essa mobilização e garantir a segurança de quem for prestar homenagens a familiares e amigos já falecidos, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana acompanhará o tráfego do entorno com agentes de trânsito e interditará alguns acessos para melhor deslocamento dos munícipes. Os moradores poderão promover visitas a partir das 7 horas e os portões serão fechados após a saída do último visitante.

Concurso

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizará concurso público para 37 vagas, das quais 21 serão para preenchimento imediato e 16 para cadastro reserva, através da Fundação Fuvest. O edital com as regras da prova está previsto para ser lançado entre novembro e dezembro deste ano. Já a prova deverá acontecer em fevereiro de 2025. As vagas abertas serão para assistente legislativo operacional, analista de Recursos Humanos, assessor de cerimonial, atendente de gabinete, contador, oficial legislativo de transporte, técnico legislativo em informática, técnico legislativo, técnico legislativo em fotografia e vigilante legislativo. Para assessor legislativo contábil e financeiro, assessor de imprensa legislativo, assistente técnico de áudio, engenheiro de telecomunicações, procurador legislativo e telefonista/recepcionista, as vagas são para cadastros reservas. Os salários variam entre R$ 3.705,42 e R$ 7.881,64.

Bertioga

O Transporte Sanitário de Bertioga está funcionando em novo endereço para promover melhor atendimento aos munícipes que necessitam do serviço.

O equipamento assiste pacientes que precisam ser encaminhados para consultas, exames, procedimentos médicos e internações para unidades médicas e hospitalares que são referenciadas pelo Estado de São Paulo.

Quem precisar, pode procurá-lo na praça Vicente Molinari, s/nº, Centro, no prédio do antigo Centro de Especialidades Médicas (Ceme).