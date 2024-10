Molho Picante | Edição 1359

Karatê

A equipe de karatê Shotokan TSKS Mogi obteve várias medalhas para Mogi das Cruzes, no 31º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos da Confederação Brasileira de Karatê, realizado entre os dias 12 e 15 de setembro no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.

Nove atletas, liderados pelo sensei Geandro Teixeira, revezaram entre as conquistas de medalhas de ouro, prata e bronze. São eles: Pietra Stephanny, lsabelly Virgino, Maria Clara, lsabella Passos, Rafaela Rabelo, Laurah Possi, Arthur Rainato, Wesley e Yago Reis.

Parabéns aos envolvidos.

Boca de urna

Como sempre, os boatos pela Câmara Municipal e pelos comitês de campanha rondam os candidatos ao cargo de vereador de Mogi das Cruzes. Dessa vez, existem comentários sobre o ato ilegal de boca de urna e compra de voto.

Se você ficar sabendo sobre alguma informação relacionada a isso do seu candidato, pense bem sobre entregar o seu voto e a sua confiança a ele.

Fique atento!

Hortifrutis

O deputado Marcos Damasio se reuniu com o secretário executivo de Agricultura, Edson Alves Fernandes, para reivindicar a edição do decreto estadual n. 67.383, de 20 de dezembro de 2022, que prevê o fim da isenção de ICMS para diversos produtos agrícolas, entre eles os hortifrutis minimamente processados.

Em tratativa com o secretário, o deputado lembrou que a isenção de impostos para os hortifrutis foi garantida de forma definitiva por meio da lei estadual n. 16.887, sancionada e regulamentada pelo decreto estadual n. 64.684, de 17 de dezembro de 2019.

No Estado de São Paulo, os hortifrutis já têm isenção de ICMS. A lei de 2018 corrige uma injustiça legal, garantindo a extensão do benefício também às frutas, legumes e hortaliças minimamente processadas, ou seja, higienizadas, picadas, trituradas e embaladas.

Catavento

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e o Serviço Social da Indústria (SESI-SP) firmaram uma parceria inédita com o objetivo de expandir o acesso à cultura científica e promover a educação em diversas regiões do estado.

O principal destaque é a nova exposição temporária: “Catavento Itinerante: Natureza e Engenhos Humanos”, que será exibida no SESI Mogi das Cruzes, de 27 de setembro de 2024 a 2 de março de 2025, de terça a sábado, das 10h às 16h.

Nada como ter educação e cultura para as crianças e jovens. Então, vamos aproveitar!