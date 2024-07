Molho Picante | Edição 1347

Chácara dos Baianos

Na sessão ordinária de quarta-feira (10), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes debateu sobre o problema de abastecimento de água potável na Chácara dos Baianos, no bairro Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes.

De acordo com o Poder Legislativo, a falta de água tem comprometido a qualidade de vida e a saúde dos moradores. Com isso, foi aprovada a Moção n. 69/2004, pedindo a intervenção urgente do Governo do Estado.

Instituto VSS

O Instituto VSS, localizado no Botujuru, recebeu o status de utilidade pública através da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

A entidade sem fins lucrativos desenvolve ações sociais a familiares carentes, principalmente nas áreas educacionais e de saúde.

O VSS também investe em pesquisas e tecnologias que objetivam a preservação ambiental, proporcionando a crianças e jovens experiências na área de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Espetáculo

Na sexta-feira (12), a partir das 19 horas, acontecerá o espetáculo de dança “Ligações para Alice”, no Espaço Cultural Praia, em Bertioga, gratuitamente.

O espetáculo é um solo de dança e conta a trajetória de uma jovem chamada Alice, que enfrentou perdas que moldaram a vida dela. As ligações telefônicas simbolizam a conexão com o mundo e a luta de Alice para se reencontrar e resinificar a existência. A programação é uma parceria entre a Prefeitura de Bertioga, com realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

Doenças

Além da preocupação com a hepatite, também é a vez de nos preocuparmos com a coqueluche. A doença, que é respiratória e altamente contagiosa, voltou a ser motivo de preocupação para as autoridades de saúde.

Vamos ficar em alerta e vacinar quem está em atraso com a caderneta de vacinação, pois o aumento de casos teve um número significativo.

Reforma tributária

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (10), por 336 votos a 142, o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) n. 68/2024, que regulamenta a reforma tributária. A proposta detalha como vai funcionar o novo regime de cobrança de impostos sobre o consumo de produtos e serviços, especialmente as regras da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do Imposto Seletivo (IS).

Vamos ficar de olhos abertos para ver se essa cobrança, futuramente, não cairá nos nossos colos.