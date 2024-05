Molho Picante | Edição 1340

Doações

Os esforços para atender às necessidades da população do Rio Grande do Sul, pelos mogianos, ainda estão sendo gigantescos. Quem quiser ajudar, pode entregar os itens no primeiro andar da Prefeitura Municipal.

Até o momento, os atingidos estão precisando de água potável, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene pessoal.

Vamos nos colocar no lugar dos moradores do Rio Grande do Sul e ajudar! Que tal?

Leite Materno

Em maio é comemorado o Dia Mundial da Doação do Leite Materno. Este alimento, considerado como ideal para os bebês durante os seus primeiros meses de vida, oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Então, vocês, mães, que possuem leite excedente, procurem um Banco de Leite Humano na região e ajudem quem precisa, por favor!

Dengue

O Alto Tietê registrou, nessa semana, mais de 20 mil casos de dengue em cinco meses. A doença que assusta toda a população, ainda está rondando a nossa região. Portanto, vamos ficar alertas e tomar as devidas precauções: não deixe água parada, verifique a sua caixa d’água, tampe bem as lixeiras, coloque areia nos pratos de plantas, limpe as calhas, cubra as piscinas, tampe ralos e use repelente.

O mundo está perdido

Onde o mundo vai parar? Recebemos uma notícia, nesta semana, de um adolescente que matou os pais e a irmã porque seu celular foi confiscado.

A educação e os valores estão cada vez mais perdidos e deixados de lado. Está na hora de começarmos a enxergar como a nossa sociedade está doente e tentarmos fazer algo para mudar. Se não fizermos nada, cada vez mais receberemos informações como a desse homicídio. Lamentável!

Igreja x assalto

Nem as igrejas estão mais livres dos assaltantes. Em Itaquaquecetuba, a Guarda Municipal prendeu um homem que roubou o dízimo dos fiéis com a ajuda de uma escada e uma enxada para quebrar o cadeado que dá acesso ao cofre. De acordo com os guardas, às 3h, o templo foi invadido pelos fundos.

Parabéns pela captura!