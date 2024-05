Molho Picante | Edição 1338

Dia das Mães

Neste domingo, dia 12, uma das datas mais esperadas do ano chegará. É o momento de abraçar e tratar com todo amor e carinho a sua mãe. É neste dia que você poderá agradecer por tudo que ela fez por você. E, para as mães: feliz seu dia!

GCM de Suzano

A Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROMO) e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Suzano foram acionadas para atender três casos entre 27 de abril e 1º de maio, nos bairros Vila Barros, Vila Aparecida e Cidade Miguel Badra, em que uma moto com queixa de furto foi recuperada. Parabéns pelo trabalho realizado!

Expedicionários

No dia 4 de maio, em comemoração ao Dia do Expedicionário (05/05), a Prefeitura de Mogi das Cruzes homenageou os heroicos pracinhas mogianos com a presença da Orquestra Sinfônica de Mogi, em frente ao Centro do Cultura e Memória Expedicionários Mogianos. O evento contou com familiares e amigos dos 15 expedicionários do município. Homenagem mais do que merecida.

Rio Grande do Sul

Muitos comércios e organizações estão se unindo para fazerem campanhas em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. Ajudar o próximo em uma situação como essa, é fundamental. Afinal, faça aos outros o que você quer que façam para você. Então, o que acha de fazer uma limpeza no seu guarda-roupa e separar algo para doar? Em Mogi, encontramos pontos de coleta em shoppings, na prefeitura, no Clube de Campo, no Instituto Terra, entre outros. Faça o bem sem olhar a quem.

Fogo

Realmente parece que o Centro de Mogi das Cruzes está sem segurança. Na noite de ontem, um prédio comercial pegou fogo. Só neste ano, o local foi consumido pelas chamas pela segunda vez. Moradores do centro da cidade comentam sobre o medo que sentem. E não é para menos, não é?