Molho Picante | Edição 1312

Um novo Bertaiolli?

Em entrevista ao programa #NoCentroDoPoder, o deputado federal Rodrigo Gambale falou sobre se pretende ocupar o espaço deixado por Marco Bertaiolli em Mogi, agora que o ex-prefeito virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Gambale afirmou que quer que a cidade o enxergue como um representante oficial, mas deixou claro: “Não há, hoje, como comparar o legado do Bertaiolli em Mogi com o que eu fiz pelo município. Contudo, quero que a cidade veja em mim alguém que debata assuntos importantes, que lute por suas necessidades e que defenda o mogiano”.

Será?

Depois que voltou para a Prefeitura, após uma temporada como vereador na Câmara, Gustavo Siqueira tem aparentado estar bem atarefado no Executivo Municipal. Ele acompanha obras, vai a eventos sociais e defende a Administração com unhas e dentes. Será que ele já está se preparando para sair novamente pré-candidato a vereador ou veremos o neto de Ivan Siqueira, quem sabe, no cargo de vice na chapa de Caio Cunha? Sei não, hein…

Agora é oficial

Rodrigo Valverde foi confirmado, oficialmente, como pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes pelo Partido dos Trabalhadores. A decisão foi tomada durante encontro dos integrantes do Diretório Municipal que também votaram pela renovação do mandato da direção por um período de dois anos. Valverde deverá fazer uma oposição ferrenha contra Caio Cunha, a quem apoiou no segundo turno das eleições de 2020.

Para vereador

E, para a Câmara, Renan Oliveira também oficializou sua pré-candidatura para vereador em 2024. No dia 26, o jovem reuniu 300 pessoas, entre amigos e familiares, para comemorar seu aniversário em uma casa noturna da cidade e aproveitou o encontro para se declarar pré-candidato. Renan é conhecido pelas suas ações sociais em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E com sua visibilidade sobretudo entre os mais jovens, ele já recebeu convites de vários partidos e deve decidir em breve a qual sigla irá se filiar.

Homenagem

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, foi o nome escolhido para o recebimento da medalha “Antônio Marques Figueira”, uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Suzano. A outorga, proposta pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, foi realizada em sessão solene acompanhada por mais de 600 pessoas. A condecoração surge em uma época em que o nome de Ishi segue como um dos mais cotados para a sucessão de Rodrigo Ashiuchi na Administração suzanense. E se seguir a aprovação do atual chefe do Executivo, o secretário tem grandes chances de conquistar o eleitorado.