Molho Picante | Edição 1300

Apoio a Bertaiolli

O jornal Metrópoles publicou recentemente que tanto o presidente do PSD, Gilberto Kassab, como o homem forte do PL, Valdemar Costa Neto, estão fazendo campanha pela indicação de Marco Bertaiolli ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Mas, como a decisão cabe aos deputados estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado deverá ter um papel importante na conversa com as bancadas, o que não deve ser muito difícil. E, com isso, fica vaga a indicação de Boy para pré-candidato à Prefeitura. Quem será que Costa Neto vai indicar?

Contra a violência

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou esta semana por unanimidade um Projeto de Lei que cria a Campanha de Conscientização e Prevenção à Violência Doméstica nas escolas da rede estadual de ensino. A proposta é sobre formar jovens cidadãos conscientes nas escolas para combater a violência contra a mulher.

E em Mogi…

… projeto similar, de autoria do vereador Zé Luiz, tramita pela Câmara desde março. O projeto 31/23 visa instituir nas escolas municipais um programa educacional de prevenção à violência doméstica, tornando obrigatória a instrução de noções básicas da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O projeto está tramitando pelas comissões pertinentes e, depois, será levado a votação. Seria importante que fosse votado no Agosto Lilás, que fala sobre a luta contra a violência doméstica.

Cidades seguras

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) abriga duas das cidades mais seguras do País. O Anuário 2023 “Cidades Mais Seguras do Brasil” coloca Poá na décima posição do ranking geral, enquanto Guarulhos ocupa o primeiro lugar entre os municípios com mais de um milhão de habitantes, à frente de São Paulo, Brasília, Campinas, Goiânia, Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. O anuário traz, ainda, os dez estados mais seguros para se viver. O primeiro é Santa Catarina, seguido por São Paulo e Minas Gerais.

Será que vem aí?

O diretor do Departamento de Defesa do Usuário do Serviço Público da Prefeitura, Thiago Batalha, esteve esta semana em Brasília com a vice Priscila Yamagami para apresentar alguns dados sobre a Ouvidoria de Mogi. O departamento, que está sob a batuta de Batalha, tem conseguido melhorar o atendimento ao cidadão mogiano e, com isso, o diretor tem sido elogiado por aí. Ouvi dizer que, entre os servidores da Prefeitura, ele é dos que têm mais chance de conseguir se eleger para a Câmara. Mas ele ainda não confirmou se será candidato ou não.