Molho Picante | Edição 1290

Encontro democrático

O PSD realizou na segunda-feira, dia 29, um Encontro Democrático para falar sobre política e, claro, começar a traçar o caminho para as próximas eleições. O encontro foi comandado pelo deputado Marco Bertaiolli e contou com representantes de partidos da coligação, como o deputado estadual Marcos Damasio e o vereador Farofa, do PL, e também o vereador Zé Luiz, do PSDB.

E por falar em PSD…

O partido publicou nas redes sociais uma crítica à forma como a coleta seletiva tem sido conduzida na cidade. Fazendo um paralelo de quando o programa Recicla Mogi foi criado, em 2013, quando chegou a coletar cerca de 470 toneladas por mês de lixo reciclado, e os dias de hoje, a publicação não poupa críticas: “É uma pena e uma vergonha que tudo isso tenha se perdido e hoje a cidade de Mogi, com mais de 550 mil habitantes, além de retroceder em todos os índices, ainda esteja com o serviço suspenso pela Justiça, levando dano ao meio ambiente e prejuízos à população”. A referência é à suspensão pela Justiça do contrato de reciclagem devido a divergências nos salários dos catadores – a vencedora do certame estipulava um valor abaixo do salário mínimo para os trabalhadores. Confira matéria sobre o assunto nesta edição.

Vêm aí novas lideranças?

Que este ano a pré-campanha começou bem antecipadamente, isso ninguém nega. E com isso vêm despontando novos nomes que têm dado o que falar – mesmo entre os “dinossauros” da política. Um deles é o do jovem Renan Oliveira, que há vários anos faz ações em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele é apontado como um possível pré-candidato à Câmara. À coluna, ele confirmou que já recebeu convite de dois partidos e que vai analisar as propostas com calma para discutir seu futuro na política. “É muito cedo para definir algo, mas não descarto uma eventual pré-candidatura”.

Da Ouvidoria para a Câmara?

Outro nome que vem sendo comentado nos bastidores, sobretudo depois do lançamento do aplicativo Colab, da Ouvidoria de Mogi, é o do diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha. Sempre muito solícito, ele inclusive foi candidato nas últimas eleições e pode, sim, vir a ser uma boa opção para o Podemos. Mas, a exemplo dos nomes que vimos falando nas últimas semanas por aqui, ele não confirma nem desmente: “É um privilégio saber que estou sendo cotado, mas, no momento, estou focado no trabalho na Ouvidoria e em oferecer uma rápida solução para as demandas dos mogianos”.