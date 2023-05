Molho Picante | Edição 1287

Os “candidatos” do prefeito

Na festa do jornal A Semana, o prefeito Caio Cunha estava acompanhado da vice Priscila Yamagami, do presidente do Fundo Social, Márcio Maldonado e do secretário de Infraestrutura Urbana, Alexandre Dodô, e do chefe de Gabinete, Gabriel Bastianelli. Quando questionado se aqueles seriam seus “candidatos” a vereadores em 2024, Caio riu e disse que existe sim essa possibilidade. “Só nome forte, né?”, perguntou. A vice-prefeita também confirmou que essa é uma ideia que pode vir a se concretizar. Pelo Podemos? Ela não confirmou nem desmentiu.

O influencer vai para a Câmara?

O que também se comentou na festa é se o jornalista e influencer Felipe Ruffino estaria realmente pensando em se candidatar a vereador ano que vem. Já não é a primeira vez que este escriba escuta falar desse nome nas rodinhas de conversa. Claro que fomos perguntar para ele se era verdade. “Depois de tanto ouvir que seria candidato a vereador, até comecei a pensar nessa possibilidade. Mas abri mão dessa ideia por enquanto quando cheguei à conclusão que eu não queria ser mais do mesmo. Mas nada impede de eu mudar de ideia. Ainda estou estudando as necessidades da cidade e se eu sou a pessoa certa para tomar decisões em nome de muitos mogianos que acreditam em mim. Se eu sentir das pessoas que sou o cara certo, por que não?”. Pronto, assunto encerrado – por enquanto.

Não mexam com Mogi

O governador Tarcísio de Freitas, que teve ampla votação na região, anunciou que adotará o sistema free flow de cobrança de tarifa nas estradas concedidas do Estado, que permite ao motorista pagar a tarifa correspondente à distância percorrida nestas vias. E adivinhem? As rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga estão na lista. Bom, e lá vai o mogiano para a luta de novo. Lembrando aqui ao nosso governador que Mogi não entra em batalha para perder. Já tiramos daqui o Lixão e o Cadeião, e não desistiremos facilmente.

Acesso ao Taboão

Os estudos preliminares para a construção do acesso da rodovia Ayrton Senna (SP-70) ao Taboão, realizados pela Ecopistas, concessionária responsável pela rodovia, foram finalizados. O levantamento prevê a construção de uma pista marginal, entre o km 45 e o km 51. A próxima etapa é a elaboração de um projeto funcional. A previsão é que, em até dois meses, o projeto seja concluído e, consequentemente, encaminhado à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Festa de Santa Rita

A tradicional Festa de Santa Rita começa neste sábado, 13 de maio, e segue até dia 21 com vasta programação. As tradicionais barracas com doces e salgados típicos desse tipo de festividade voltam com tudo, além de novenas e missas com o padre Anderson Lima e outros párocos convidados. A paróquia fica na Rua Carneiro Leão, 108, no Socorro.

E por falar em festa de igreja…

A Festa do Divino lançou o aplicativo Divino 2023. O app conta com diversas funcionalidades e lá os devotos vão poder acessar todas as informações sobre a festa. Há, ainda, outras ferramentas como botões de redirecionamento para acessar os novos sistemas de pagamento; agenda de shows; cardápio e preços dos quitutes da Quermesse e muito mais!