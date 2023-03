Molho Picante | Edição 1280

Dia da Água

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente realizará neste domingo (26), das 9h às 12h, uma manhã de atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água no Parque Leon Feffer. Haverá prática de yoga, bate-papo sobre conservação ambiental, caminhada com mutirão de limpeza, além de plantio de muda.

Igualdade

A vereadora Inês Paz apresentou um projeto de resolução que institui a paridade de gênero na composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Mogi. O ideal é que fosse assim em todos os setores, mas, com apenas três mulheres vereadoras, fica difícil…

Não foi para a frente

… e por falar em mulheres vereadoras, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher parece que não vingou mesmo. A ideia era unir forças para criar políticas públicas mais favoráveis, mas, aparentemente, não foi para a frente. Será que as diferenças políticas falaram mais alto?

Dengue

Mogi das Cruzes está participando da Semana Estadual de Mobilização Social contra o Aedes aegypti, que acontece de 20 a 25 de março em todo o Estado de São Paulo. Com tanta chuva nos últimos meses, é preciso ter mais atenção mesmo. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade teve dois casos de dengue confirmados nos primeiros dois meses do ano.

Moradias

O Governo de São Paulo vai destinar R$ 106,8 milhões para financiar o sonho da casa própria para mais de 8,7 mil famílias paulistas. Na região, apenas a cidade de Suzano será contemplada com o projeto, com 83 unidades habitacionais.

Grafitis

Mogi das Cruzes e Salesópolis recebem o projeto “Grafite & Cultura”, ação realizada pelo Instituto Eco Ambiental com patrocínio da NGK que visa criar obras de arte ao ar livre, com desenhos e pinturas gigantes. Oito escolas estaduais foram escolhidas na região para participarem do projeto e terão seus muros grafitados profissionalmente com obras inspiradas na fauna brasileira.