Molho Picante | Edição 1276

A atenção para Mogi continua

Mesmo com a mobilização para ajudar as vítimas das chuvas no Litoral Norte, a Prefeitura mantém o atendimento aos afetados pelas enchentes aqui em Mogi. Foi retomado nos últimos dias o acolhimento emergencial na escola municipal Florisa Faustino Pinto, previamente adaptada para o abrigamento. Atualmente, há quatro famílias, compostas por onze pessoas, lá abrigadas. As famílias acolhidas são da região do Oropó e já haviam sido atendidas na escola municipal no início deste mês. Além do abrigamento temporário, que foi estruturado com colchões, cobertores e itens alimentícios, a Secretaria de Assistência Social segue doando itens essenciais para pessoas afetadas que declinaram do acolhimento e também presta atendimento social a todos que necessitam.

Um verdadeiro folião

Acabou o Carnaval e se há um representante fiel do amor pela folia em Mogi, esse é com certeza o vereador Zé Luiz. O parlamentar transita com extrema facilidade no meio carnavalesco mogiano e, nos quatro dias do feriado, fez questão de prestigiar a festa na cidade. “As mazelas e os problemas do nosso país não têm nada a ver com a maior festa popular do mundo. Aliás, a emoção do desfile (pensado e construído ao longo do ano) é que encanta os amantes do samba e nos faz esquecer, por um instante, que a vida fora da passarela não é um mar de alegria”, disse nas redes sociais.

Vários elogios

E por falar no Carnaval de Mogi, que este ano teve um viés solidário, com doações para os afetados pelas enchentes na cidade, quem foi lá na festa no Pró-Hiper foi só elogios. Muita gente se divertindo, aproveitando a folga e movimentando o comércio da cidade. E para quem foi para São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador conferir a festa mais popular do Brasil, o importante é curtir! Já trabalhamos tanto, não é verdade?

Não é mais do que a obrigação, mas….

… Está bonito de se ver a união entre os governos estadual e federal no auxílio às vítimas das chuvas no Litoral Norte. O clima amistoso entre Tarcísio e Lula nas reuniões de trabalho em prol das vítimas contrasta com o cenário dos últimos anos, com várias brigas e provocações entre os antigos governantes de São Paulo e do Brasil. Será que é o fim dessa era de inimizade?

Agora vai!

Este escriba já trabalha e muito, mas como dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então, Feliz Ano Novo!