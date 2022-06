Molho Picante | Edição 1242

Olha os radares!

Com contrato assinado e a ordem de serviço emitida em 13 de junho, a empresa vencedora da licitação para contratação de serviços de tecnologia a serem utilizados na mobilidade urbana recebeu luz verde para iniciar a instalação das estruturas previstas em contrato, dentre elas, os radares. Mas o início da fiscalização ainda vai demorar mais um pouco, já que os equipamentos precisam ser aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e, depois disso, ainda haverá o período de adaptação.

Mais do que pensar em multa

Mas este novo contrato, de acordo com a prefeitura, é diferente dos anteriores, que previa só a instalação de radares. Agora, a empresa será responsável também pelo fornecimento de soluções de inteligência, câmeras de monitoramento viário, painéis para alertas e mensagens para os motoristas, tecnologia para ônibus e a operação de uma central informatizada de trânsito.

Boy “tietado”

O ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, marcou presença na inauguração da nova loja do Alabarce, na última segunda-feira, dia 20. O homem-forte do PL quase que vira celebridade no evento, foi “tietado” por vários dos convidados e as fotos publicadas nas redes sociais.

Carreta da Mamografia

Os atendimentos da Carreta da Mamografia, do Programa Estadual “Mulheres de Peito”, realizados em Mogi no mês passado superaram o número previsto para os dez dias de campanha na cidade. Foram 529 mamografias, 29 a mais das 500 programadas. Dentre elas, os profissionais encaminharam 8 pacientes para acompanhamento com um especialista em Mastologia e 33 foram encaminhadas para exames complementares de ultrassonografia.

Academia do Jovem

O vereador Mauro do Salão apresentou uma indicação pedindo para a Prefeitura reativar a Academia do Jovem, lá no Parque da Cidade. A estrutura está fechada ao público desde o início da pandemia, em março de 2020, e, mesmo com a flexibilização das atividades e tudo funcionando normalmente, o atendimento no local não voltou a ser realizado até hoje.

Dica de amigo

Finalizo a coluna desta semana com uma dica: não bote a mão no fogo por ninguém, quem dirá a cara. No fundo, a gente não conhece ninguém.