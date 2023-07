Mogiano se destaca no Beach Tennis

Com apenas 16 anos, Igor Urias Morais Silva vem se destacando no Beach Tennis nacional. Mogiano e aluno do Colégio Saber, Igor joga desde os oito anos, “por influência do pai”, como gosta de frisar.

E em oito anos ele já mostrou que é referência no esporte. Já jogou pela Seleção Brasileira em duas ocasiões, em Aruba, em 2018 e em Caioba, em 2021. Nesse mesmo ano, foi o considerado o primeiro do Brasil na categoria A. “Também fui o mais jovem beach tenista a alcançar as finais na categoria profissional”, destaca.

Os bons resultados conquistados nos torneios também estão levando o nome de Igor para o Beach Tennis mundial: ele está em 381º lugar no ranking dos melhores do mundo.

E Igor já está se preparando para os próximos torneios. Neste mês, neste fim de semana, entre os dias 14 e 16, ele vai disputar o BT100 Beach House Sorocaba Tournament 2023. E, entre os dias 28 e 30, vai jogar a 11ª Etapa do Circuito Beach Tennis na Arena Sunset em São José dos Campos, na categoria Dupla Masculino.