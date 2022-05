Mogiano é eleito Conselheiro Estadual LGBT

O mogiano Gustavo Don foi eleito Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais pela Secretaria de Justiça de São Paulo e se torna o único membro titular do Alto Tietê.

O Conselho, criado em 2010, tem o objetivo de fomentar a participação política e controle social das ações públicas de incentivo à cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. “Como Conselheiro Estadual irei atuar para cumprir as atribuições deste Conselho, e como representante do Alto Tietê cobrar que as políticas públicas de cidadania e combate à discriminação implantadas pelo Governo Estadual cheguem até as cidades da nossa região”, diz Gustavo.

Gustavo Don com a Drag Queen Robytt Moon

O ativista salienta que uma das suas atuações será para a implantação de um Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais, com gestão do Governo Estadual e com apoio do CONDEMAT. “Nós vamos estudar uma forma de levar essa proposta e conquistar essa política pública em nossa região”, afirma.

Gustavo também pretende criar um canal de diálogo com os prefeitos da região para a criação de políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. “Em Mogi das Cruzes, desde 2013 lutamos para a criação de um Conselho Municipal LGBT e até hoje nenhum Prefeito levou essa proposta com seriedade, quem sabe agora como Conselheiro possa contribuir para a criação de Conselhos Municipais nas cidades do Alto Tietê.”