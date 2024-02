Mogi terá “Virada da Castração” durante férias escolares de julho

Foi aprovado por unanimidade na Câmara, o Projeto de Lei 105/23 que garante a realização da “Virada da Castração” em Mogi das Cruzes. A proposta, de autoria da vereadora Fernanda Moreno, tem por objetivo estabelecer, dentro do calendário de eventos da Prefeitura, um mutirão de castração de cães e gatos residentes em Mogi. A medida segue para sanção do prefeito Caio Cunha.

“O controle populacional de cães e gatos na cidade é algo que tenho como prioridade desde que assumi meu mandato como vereadora, em 2017. Além de conter a reprodução desenfreada e, por consequência, o aumento de abandono de cães e gatos no município, a castração é uma política pública em favor da saúde dos animais, pois ajuda a evitar tumores e outras doenças”, comentou Fernanda Moreno.

Como exemplo da eficácia do evento, a parlamentar cita a realização de uma ação realizada pela Prefeitura em julho de 2023 e que contou com mutirões de castração, com aporte de um ônibus e que percorreu dois bairros, durante os fins de semana.

Ao todo, durante o mês de julho, segundo Fernanda Moreno, foram realizadas 1.123 cirurgias – praticamente o dobro do que é realizado mensalmente pela clinica conveniada e o NUBEA.

Para realizar a castração pela Prefeitura, os moradores devem fazer o cadastramento antecipadamente pelo aplicativo Colab.