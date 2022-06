Mogi terá programa habitacional municipal

A Prefeitura de Mogi lançou, nesta quarta-feira (22/6), o Programa Habitacional Mogi Meu Lar, o maior conjunto de ações e projetos habitacionais do município nos últimos 15 anos. A iniciativa é dividida em eixos específicos e vai contemplar pontos como a regularização fundiária, a reforma de unidades habitacionais já existentes e a realização de um novo Cadastro Municipal de Habitação – que será dinâmico e atualizado de forma contínua, funcionando como um parâmetro permanente para as políticas públicas do setor. O novo cadastro também abrirá portas para futuros programas habitacionais estaduais ou federais.

Um dos pontos principais do Programa Mogi Meu Lar será a elaboração de um novo Cadastro Municipal de Habitação. Prevista para ser lançada em julho, a ferramenta será uma nova possibilidade para os mogianos de baixa renda terem acesso à casa própria. O cadastro será elaborado em formato de aplicativo e funcionará efetivamente como um cadastro do município – e não apenas de um programa habitacional, como o que havia até então e foi criado especificamente para o extinto Minha Casa Minha Vida.

Na prática, sempre que um programa habitacional for lançado e houver novas unidades populares disponíveis, haverá uma hierarquização dentro do cadastro e quem está inscrito poderá ser contemplado, conforme o atendimento de critérios, como menor renda. Quem está na atual listagem do Minha Casa Minha Vida também deve se inscrever no novo cadastro.

Os detalhes do programa foram apresentados pela diretora da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, Flávia Batista, e pelo coordenador de Habitação, Rogério Lessa

Regularização fundiária

O trabalho de regularização fundiária será um importante eixo do programa. As ações nessa área já vêm ocorrendo na atual gestão e serão ampliadas. A meta do programa é chegar a 5 mil regularizações somente no atual mandato, entre 2020 e 2024.

As ações para a entrega de novas unidades habitacionais também estão em andamento. O Governo do Estado já aprovou e abriu edital para a construção de 64 moradias da CDHU no Conjunto Habitacional Jefferson da Silva, com previsão de início das obras para o segundo semestre e entrega em 2024. A Prefeitura também solicitou e aguarda a assinatura do governador Rodrigo Garcia para a reforma de 750 moradias pelo programa estadual Viver Melhor, que atenderá a Vila Estação, Jundiapeba e a Vila Nova União.

O município também solicitou e aguarda aprovação por parte do Estado para a construção de outras 500 moradias, sendo 250 na Vila Nova Aparecida e 250 na Vila Estação.