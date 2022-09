Mogi terá exibição de filmes curta-metragens inspirados nas obras de Stephen King

‘O Iluminado’, ‘Carrie, a Estranha’, ‘Conta Comigo’, ‘Louca Obsessão’, ‘Christine, o Carro Assassino’, ‘Doutor Sono’, ‘Um Sonho de Liberdade’, ‘A Espera de Um Milagre’, ‘O Nevoeiro’, ‘It – A Coisa’. Todos estes são livros best sellers – e também filmes de grande sucesso – de Stephen King. E não é só no cinema que as histórias dele, que é considerado mestre das ficções de terror e drama, ganham vida. No cenário independente também.

Prova disso é a mostra ‘Vida Longa ao Rei – Filmes Curtos Baseados na Obra de Stephen King’, que, pela primeira vez no Brasil, reúne produções independentes inspiradas no gigantesco universo do autor norte americano. O evento tem entrada gratuita e será realizado em Mogi das Cruzes nos próximos dias 21 e 22 de setembro (quarta e quinta-feira), na livraria ‘A Eólica Bookbar’.

A programação conta com 14 produções, sendo três curtas brasileiros e dois com mogianos, e também títulos de oito outros países: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Itália, Grécia, Israel e Polônia. As obras estrangeiras são inéditas em telas brasileiras e estão legendadas em português, e a agenda tem o aval dos representantes legais do autor norte americano.

Em todo o mundo, Stephen King é um sucesso. E mostras como esta acontecem em vários países. Mas até então, não havia um evento como este no Brasil. O que inspirou o criador da mostra, o escritor e cineasta mogiano Leonardo Granado, foi o profundo respeito e uma intensa paixão pelas obras do ídolo, que completará 75 anos de idade justamente no primeiro dia de atividades, 21 de setembro.

Serviço

O quê? ‘Vida Longa ao Rei – Mostra de Filmes Curtos Baseados na Obra de Stephen King’

Quando? Dias 21 e 22 de setembro (quarta e quinta-feira) a partir das 18h30

Onde? Livraria ‘A Eólica Bookbar’ – Rua João Cardoso de Siqueira Primo, 55 – Loja 02 – Térreo – Vila Helio, Mogi das Cruzes/SP. CEP: 08710-530 (próximo ao terminal central de ônibus e a Estação Mogi das Cruzes da CPTM)

Quanto? Gratuito (sujeito a lotação do estabelecimento)

Mais informações pelo WhatsApp (11) 9.9977.2098 ou Instagram – https://www.instagram.com/vida_longa_ao_rei_mostra/)