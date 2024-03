Mogi terá aplicativo para recarregar cartão de ônibus; lançamento é nesta 3ª feira

Na manhã desta terça-feira, dia 12 de março, às 10 horas, a empresa Mogi Mob realizará a entrega de 23 novos ônibus para o sistema municipal de transporte coletivo de Mogi. Além disso, será apresentado à população o novo aplicativo para recarga online do Cartão Pronto! O evento terá lugar na avenida Cívica e contará com a presença do prefeito Caio Cunha.

Com o lançamento do aplicativo, os passageiros terão a facilidade de recarregar seus cartões a qualquer hora e em qualquer lugar, utilizando seus smartphones. Isso elimina a necessidade de se deslocar até uma das unidades da Mogi Passes. O pagamento poderá ser efetuado por meio de PIX, cartões de débito e crédito, proporcionando maior comodidade aos usuários.