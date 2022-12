Mogi tem programação natalina na região central

A Prefeitura de Mogi dívulgou uma programação cultural em comemoração às festividades natalinas. A Secretaria de Cultura e Turismo preparou 18 atividades especiais para este final de ano, com entrada gratuita. As ações do Mogi das Luzes – Natal 2022 começam nesta quarta-feira (14/12), com a Cantata Itinerante e Quarteto de Cordas, e seguem até o dia 22 de dezembro com apresentações pelo programa #AquiTemCultura, espetáculo circense com a Parada de Luzes, shows com artistas regionais, além da exposição “Então, é Natal!”.

O Centro Cultural recebe nesta sexta-feira (16), às 19 horas, o Quarteto de Cordas e a abertura da exposição “Então, é Natal!”, com entrada gratuita para todos os interessados. A mostra tem o intuito de resgatar o sentimento natalino nos espectadores, por meio da arte do origami, com a família Bento. Neste sábado (17), o programa #AquiTemCultura oferecerá três apresentações na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, das 11h às 15h.

Parada das Luzes

A cidade de Mogi das Cruzes recebe em 21 de dezembro, o projeto Parada das Luzes, da Valentina Produções, a partir das 20h. O espetáculo circense parte da praça Oswaldo Cruz, com destino à praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. O desfile natalino, realizado por uma trupe de atores, bailarinos, artistas circenses e ginastas, dará vida a um universo de fantasia. A atração gratuita e aberta para toda a população, conta com a presença de fadas, duendes, reis e rainhas, príncipes e princesas, anjos natalinos, além do próprio Papai Noel.

Shows com artistas regionais

A praça Monsenhor Roque Pinto de Barros receberá seis apresentações de artistas regionais gratuitas. Marcio Pial e Vitor Hugo Tomasulo, Roberta Coentro, Regina Bellet, Adney Andrade, Brenô e Banda, e Kacá Novais, exibem seus trabalhos artísticos entre os dias 18 e 22 de dezembro, em frente ao Centro Cultural.