Mogi Shopping terá atrações neste sábado para as “mães de pet”

O Mogi Shopping promove neste sábado (20/5) a segunda edição do evento “Mãe de Pet”, com adestramento e até um “spa pet”. Animais de estimação, que estão sob os cuidados dos protetores do Grupo Fera, também estarão disponíveis e poderão ser adotados por pessoas dispostas a aumentar a família com um novo integrante de quatro patas.

O evento acontecerá ao lado do restaurante Pecorino e faz parte da programação especial do Mogi Shopping em homenagem às mamães, inclusive de pets, no mês de maio. Mas tem diversão para a família toda.

A partir das 12h, os participantes terão orientações sobre adestramento, tira-dúvidas com veterinário, área para brincadeiras com os bichinhos e um espaço instagramável para fotos. Além de muita diversão, haverá um “spa pet”, onde os “aumiginhos” e “miauguinhos” ganharão limpeza de patinhas e outros procedimentos de higienização.

Não é necessário fazer inscrição prévia. Para participar basta doar 1 quilo de ração, mas roupas, brinquedos e outros itens para pets também serão aceitos. Quem doar acima de 20 quilos de ração ganhará um brinde especial.

O Grupo Fera, um dos parceiros do Mogi Shopping em apoio à causa animal, estará no evento com cães e gatos para adoção. Integrantes da ONG farão entrevistas com os possíveis adotantes.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e informar telefone, para que a entidade possa fazer o acompanhamento da adaptação do animal no novo lar. Os animais adultos são castrados e vacinados; os filhotes são vacinados e já sairão do evento com data marcada para a castração.

Com o apoio do Mogi Shopping, a realização do “Mãe de Pet” é da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do Grupo Fera, com participação também dos voluntários do Projeto Passeio Animal e patrocínio da empresa Olhar de Pet.

Pet friendly

Além do apoiar a causa animal com campanhas de adoção e arrecadação de itens de primeira necessidade para as entidades e protetores, o empreendimento é pet friendly.

Animais são bem-vindos em passeios pelo centro de compras com seus tutores, com exceção das áreas de alimentação e fraldário. O shopping conta com uma Praça de Alimentação Pet, onde os clientes podem fazer a refeição, confortavelmente, acompanhados de seus bichinhos de estimação.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

“Mãe de Pet” no Mogi Shopping

Quando: 20 de maio (sábado), a partir das 12h, perto do restaurante Pecorino.

O que: Adoção de cães e gatos, “spa pet”, apresentação de adestramento e orientação com veterinário.