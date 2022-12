Mogi Shopping tem cantatas de Natal; coral do Gaspar Vaz se apresenta dia 9

Assistir às apresentações de Natal no mês de dezembro já é tradição, por isso, o Mogi Shopping preparou uma programação especial e recebe diferentes instituições de Mogi das Cruzes desde o último sábado (3). Nos dias que antecedem a época mais esperada do ano, o público pode prestigiar gratuitamente repertórios que vão do clássico ao contemporâneo.

Confira a programação:

07/12, às 19h30: Colégio Gutenberg

09/12, às 20h: Colégio Gaspar Vaz

10/12, às 18h: Colégio Leão de Judá

14/12, às 19h30: Colégio Brasilis

15/12, às 19h30: Instituto Ana de Moura

Cada apresentação tem duração prevista de 45 minutos e a classificação é livre para toda a família.