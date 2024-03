Mogi Shopping tem 15 vagas de emprego, com destaque para área de fast food

A semana começa com boas oportunidades de trabalho no Mogi Shopping. São 15 vagas de emprego abertas, à espera de candidatos. O segmento de fast food tem vários postos para serem preenchidos, como mostra o painel atualizado nesta segunda-feira (11/3) com base nas informações prestadas pelos lojistas. São vagas para auxiliares de cozinha, atendentes, entre outros. Há também disponibilidade para quem atua em vendas.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 11/03/2024

1 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário de trabalho das 15h às 23h30. Irá auxiliar no preparo de alimentos, limpeza geral, entre outras funções. Para mais informações, entrar em contato diretamente com o estabelecimento, presencialmente. Currículo deve ser entregue também no estabelecimento.



2 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Ter flexibilidade nos horários, sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1.898,00 + Premiação + Vale-Transporte. Irá atuar no atendimento de clientes. Necessário ser maior de 24 anos e ter experiência na área. Enviar currículo no WhatsApp (12) 99230-3676.

3 – Mix Eletronics

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

4 – Hope

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para o cargo de vendedora, acima de 25 anos, com ensino médio completo, que tenha flexibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo por e-mail para hope.shopmogi@gmail.com

5 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para atuar como ajudante de cozinha e atendimento. É necessário ter experiência. Horário: das 15h15 às 23h15. Importante residir em Mogi das Cruzes. Oferecemos salário mais premiação e benefícios a combinar. Registo em carteira. Enviar currículo para o e-mail mogi@spoleto.com.br

6 – Kanpek Oriental Food

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Horário de trabalho das 15h às 23h20h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar internamente na loja. Interessados devem deixar currículo na loja, enviar pelo WhatsApp (11) 96862-8619 ou por e-mail: administrativo.suzano@tkservices.com.br

7 – Fdek

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 16h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Com ou sem experiencia. Entregar currículo no quiosque ou enviar no e-mail quiosquefdek@gmail.com

8 – Cinemark Brasil S.A.

Cargo: Auxiliar de Limpeza

Descrição: Realizar a limpeza pesada de todas as áreas. Escala: 6X1. Horário: das 8h às 16h/17h – 44 horas. Faixa Salarial: R$ 1.412,00. Benefícios: VT, VR, carteirinha para assistir filmes. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 96411-4252.

9 – Bacio Di Latte

Cargo: Atendente

Descrição: É preciso ter ensino médio completo. A empresa oferece ótimos ganhos. Horário: das 14h às 22h20. Escala: 6X1 (trabalhar aos finais de semana e feriados). Entregar currículo no quiosque Bacio Di Latte.

10 – Divino Fogão

Cargo: Coordenador(a)

Descrição: Vaga para coordenador/a com experiência. Salário: a combinar. Escala 6×1. Efetivo, CLT, VT + Refeição no local. Necessário ter disponibilidade de horário, responsável e comprometido, comunicação clara e assertiva, e foco. Enviar currículo para o e-mail divinofogao@mogidascruzes.com.br.

11 – Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Irá atuar na cozinha, no horário das 07h às 15h20: Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para o e-mail: mogidascruzes@divinofogao.com.br

12 – Divino Fogão

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, das 14h às 22h20. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para o e-mail: mogidascruzes@divinofogao.com.br

13 – Divino Fogão

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. Horário: a combinar. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para o e-mail: mogidascruzes@divinofogao.com.br

14 – Kalunga

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter conhecimento em produtos de informática; atuar de forma a criar encantamento no cliente; atendimento de forma personalizada e consultiva; entender de abastecimento, organização e limpeza do setor. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail: lojamogishop@kalunga.com.br

15 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Atuará no recebimento, descarregamento e conferências dos produtos; abastecimento, organização e limpeza do setor; atendimento geral ao cliente de forma personalizada e consultiva. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail: lojamogishop@kalunga.com.br