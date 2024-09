Mogi Shopping recebe o Parque Gloob Super Jump

Brinquedos gigantes ficarão no centro comercial até novembro

O Mogi Shopping recceberá, a partir do dia 14 de setembro, o Parque Gloob Super Jump, parque temático de infláveis gigantes, que já conquistou mais de 600 mil pessoas nos shoppings da capital e do interior. Na cidade do Alto Tietê, seguirá com três mil metros quadrados de lazer, brinquedos gigantescos, exclusivos e temáticos Gloob, como Detetives do Prédio Azul, Miraculous e Bugados, além de praças de convivência, música, cantinho dos pais e muita interação para os pequenos e adultos.

No centro comercial, a atração estará no estacionamento externo, na entrada Kalunga, e terá como funcionamento de terça a domingo, das 13h às 21h. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis na plataforma EVENTIM. Também serão vendidos na bilheteria física. Os valores vão de acordo com o tempo que a criança passará no brinquedo, sendo de 30 minutos a duas horas, mas também serão disponibilizados os ingressos Free Day e Family Pass (com quatro ingressos Free Day).

O Parque Gloob Super Jump é itinerante e passará por diversas regiões de todo o Brasil. Em Mogi, a temporada será até novembro.

Para as crianças, o parque contará com a Super Arena D.P.A., com obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, pula-pula e espaço baby. Os pequenos também poderão se divertir do Circuito Miraculoso e na Arena Musical.

Crianças menores de cinco anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas de responsável, que não pagará a entrada. Acima dessa idade, não precisa de acompanhante.

O Mogi Shopping fica na avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001, Jardim Armenia, Mogi das Cruzes.

