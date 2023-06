Mogi Shopping recebe exposição de viaturas antigas da Polícia Militar

Viaturas que fazem parte da história da Polícia Militar estarão em exposição no Mogi Shopping a partir desta sexta-feira (23/6), além de roupas e acessórios da PM, entre outros itens da corporação, como uma mascote do programa de prevenção às drogas e violência. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de junho, é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Na exposição, que também celebra o Dia do Policial Militar (24 de junho), os clientes do shopping poderão conhecer três modelos de carros de polícia que marcaram época, entre as décadas de 1980 e 1990. As viaturas estarão na entrada em frente à loja Kalunga, na área externa.

Um dos carros é uma Veraneio de 1988, muito utilizada pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e também nos batalhões de policiamento urbano, como Rádio Patrulhamento Padrão (RPP) e Patrulhamento Tático Móvel (PTM), e especializado, como patrulha ambiental, Choque, rodoviário, em escolta de presos, entre outros. Esse tipo de veículo foi produzido pela Chevrolet do Brasil de 1964 a 1994.

Outra viatura é um Opala de 1990, que, na PM, substituiu o Fusca no patrulhamento a partir de 1988. O terceiro veículo é uma Ipanema, de 1990, que a Polícia Militar utilizou no policiamento urbano e rural.

Haverá também um estande com vestimentas e itens da PM em frente da loja NBA, dentro do shopping. Fardamento completo, 13 quadros pintados à mão que retratam prédios e quarteis, fotos atuais dos diversos segmentos nos quais a PM atua e um “leão”, que é a mascote do Programa de Resistência e Prevenção às Drogas e à Violência (Proerd) desenvolvido nas escolas, compõem o acervo à disposição dos visitantes.

A mostra é uma parceria entre o Mogi Shopping e o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPAM-12) e integra as ações do programa “Polícia Militar Rumo aos 200 anos”. O objetivo do Comando de Policiamento é aproximar a sociedade da PM, mostrando um pouco de sua história.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, número 1.001, Jardim Armênia. Mais informações no site www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

“Exposição de Viaturas – Polícia Militar rumo aos 200 anos” – Mogi Shopping

Quando: de dia 23/06 a 30/06.

Onde: As viaturas estarão na área externa na entrada em frente à loja Kalunga; roupas, acessórios e outros ficarão em exposição em um estande em frente à loja NBA, na área interna do shopping.