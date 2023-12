Mogi Shopping recebe doações de Natal para Abrac e Grupo Fera até esta sexta-feira

Natal é tempo de confraternização, presentes e festas, mas também de espalhar amor e solidariedade. Neste ano, o Espaço do Bem do Mogi Shopping recebe doações para crianças e pets.

O Espaço do Bem está instalado na Praça de Eventos, com duas árvores de Natal solidárias, com os “desejos” dos apadrinhados. Os visitantes do empreendimento podem retirar cartinhas de crianças e adolescentes da Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac) e retornar com os presentes, que serão direcionados à entidade. Também podem ajudar pets sob tutela do Grupo Fera por meio da doação de brinquedos, rações, roupinhas e acessórios.

Ainda há cartinhas disponíveis para apadrinhamento, mas o prazo para o encerramento da campanha está chegando ao fim, os presentes podem ser entregues até o dia 15 de dezembro. O Espaço do Bem funciona todos os dias, das 14h às 20h.