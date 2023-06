Mogi Shopping inicia obras de modernização 

O Mogi Shopping dará início, no mês de junho, à revitalização de sua estrutura com o objetivo de modernizar e proporcionar mais conforto, comodidade, melhor atendimento e modernização aos clientes.

As intervenções, que modernizarão o empreendimento, ocorrerão nos ambientes internos e compreendem a troca do forro, piso e substituição de luminárias. As instalações elétricas serão adaptadas para gerar mais eficiência energética, ratificando o comprometimento do empreendimento com iniciativas sustentáveis, a visão de longo prazo com o meio ambiente e estimulando o uso consciente dos recursos naturais.

Os serviços iniciarão em junho de 2023 e terão a duração de quinze meses. As obras ocorrerão em cinco etapas, para minimizar o impacto na rotina de lojistas, colaboradores e clientes.

A primeira fase começa nos próximos dias e a conclusão está prevista para setembro, com início pela entrada onde está a agência do Itaú, seguindo pelos corredores entre as lojas Granado e Renner. Na segunda fase, entre agosto e setembro, os serviços ocorrerão na praça de eventos principal.

Nesse período, todas as atividades do Mogi Shopping seguirão normalmente, assim como em todas as demais etapas, pois todas as obras serão realizadas entre 23h e 9h, quando o shopping está fechado.

“A modernização do Mogi Shopping reforça o nosso comprometimento com os lojistas, clientes, a cidade de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. As obras proporcionarão resultados positivos a todos os envolvidos, desde o incremento nos negócios até a valorização do entorno, além de muito mais conforto e comodidade. Esta transformação marcará a história do empreendimento”, destaca Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping.

Evolução constante

Ao longo de seus 32 anos como referência em centro de compras e lazer para a população de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê, o Mogi Shopping já passou por expansões e melhorias estruturais, cresceu e tornou-se um completo polo de compras, serviços, gastronomia e entretenimento.

As reformas mais recentes foram concluídas em 2022, quando o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) passou a ter uma sala própria para realizar o atendimento com mais conforto e privacidade, nos banheiros foram instalados jogos sanitários mais modernos e adaptados para as Pessoas com Deficiência (PCD) e o Fraldário se transformou no Espaço Família, com recepção exclusiva, atendente à disposição, Sala de Papinha e de Amamentação, espaço kids e outros serviços.

“Todas as intervenções realizadas são pensadas estrategicamente para oferecermos um ambiente cada vez mais acolhedor e confortável para atender aos milhares de clientes de todas as idades que visitam diariamente o Mogi Shopping “, destacou Maurício Taufik.