Mogi Shopping inaugura Espaço Rosa com atividades para pacientes do Alto Tietê

Para contribuir com a visibilidade da campanha Outubro Rosa, o Mogi Shopping inaugurou na última segunda-feira (17) o Espaço Rosa, um espaço que disponibiliza oficinas, palestras, orientação e outras ações voltadas para os pacientes oncológicos, familiares e o público em geral do Alto Tietê. Toda a programação é gratuita.

Durante o período de atividades do Espaço Rosa, os clientes que doarem cabelo para confecção de perucas ganharão desconto no corte nos salões VIP e Claudir. Além disso, uma exposição fotográfica vai revelar a beleza e contar histórias de superação de mulheres que venceram o câncer.

Com o apoio de parceiros, o espaço terá atividades diariamente, até o fim do mês. “A programação do Espaço Rosa visa ampliar a rede de acolhimento de quem precisa e disponibilizar informações necessárias ao público em geral”, explica Gisele Mesquita, gerente de marketing do Mogi Shopping.

O Espaço Rosa funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, em frente à Renner.

Confira a programação:

21 de outubro

19h. “Roda de Conversa: importância do ultrassom ao paciente oncológico” (com Dra. Rafaella e Dr. Edgar Yoshimitsu Horigome)

22 de outubro

17h. Oficina “Importância do farmacêutico no tratamento do paciente oncológico” (com Leila Diniz)

18h. Oficina “Contribuição do Concierge ao paciente oncológico” (com Marieta Silveira)

23 de outubro

14h. Oficina “Tratamento de laser para o paciente oncológico” (com Dra. Érika Suzuki e Dra. Ana Cristina Martini)

15h às 18h. Oficina “Orientação sobre os tratamentos de laser para o paciente oncológico” (com Dra. Érika Suzuki e Dra. Ana Cristina Martini)

29 de outubro

17h. Oficina “Punção e biópsia para o diagnóstico do câncer” (com Dr. Ricardo Abdala)

18h às 19h. Oficina “Orientação sobre punção e biópsia para o diagnóstico do câncer”. (com Dr. Ricardo Abdala)

30 de outubro