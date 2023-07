Mogi Shopping divulga novas vagas de emprego  

O Mogi Shopping está com novos postos de trabalho abertos nesse começo de semana. De acordo com informações do painel de vagas, atualizado com as vagas disponibilizadas pelos lojistas, são 16 oportunidades, sendo 4 somente na KFC, que está contratando atendentes.

As vagas são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 10/07/2023

01 – Concept Ellus

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. Horário: 10h às 19h ou 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Entregar currículo na loja.

02 – Concept Ellus

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. Horário: 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Entregar currículo na loja.

03 – Fdek

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. Com ou sem experiência. Horário e faixa salarial a combinar. Deixar currículo na loja Alô Digital.

04 – KFC

Cargo: Atendente

Descrição: São 4 vagas disponíveis para maiores de 18 anos, para trabalho no período noturno e com faixa salarial a combinar. O serviço compreende atendimento de clientes, limpeza e organização do restaurante, segurança dos alimentos e boas práticas. Currículos podem ser encaminhados para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregues na loja.

05 – L’occitane

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. É preciso ter resiliência e empatia. Horário de trabalho: 14h às 22h. Faixa Salarial: R$ 1.808,00. Deixar currículo na loja L’Occitane au Brésil ou enviar no WhatsApp (12) 99675-8133.

06 – Zeiss Vision Center

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. É necessário entender de Ótica, saber ver receita, entender a rotina de uma Ótica. Horário de trabalho a combinar. Faixa Salarial também a combinar. Encaminhar e-mail para zeissvisioncenter.mogi@gmail.com (A/C Cintia).

07 – Mania De Churrasco-prime Steakhouse

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 15h às 23h20. Faixa salarial a combinar. Irá atuar em toda operação da loja. Enviar currículo para o e-mail: luiza.maniadechurrasco@gmail.com

08 – Mania De Churrasco-prime Steakhouse

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga para churrasqueiro(a), sendo o horário de trabalho das 12h às 20h. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no apoio da churrasqueira. Enviar currículo para o e-mail: luiza.maniadechurrasco@gmail.com

09 – Casa Bauducco

Cargo: Atendente

Descrição: É necessário ter experiência em vendas, boa comunicação, proatividade e ser maior de 21 anos. Preferência: morar em Mogi das Cruzes. Interessados devem enviar currículos para o e-mail: mogizaca@zacan.com.br (colocar no assunto “Atendente Mogi”) ou deixar na loja.

10 – Milky Moo

Cargo: Atendente

Descrição: irá atuar no atendimento de clientes, em escala de 12×36. Faixa salarial a combinar. Currículos devem ser encaminhados por meio do e-mail: mogidascruzes@milkymoo.com.br

11 – ViaLaser

Cargo: Esteticista (profissional formado em Estética e Cosmética)

Descrição: Esteticista com formação em Estética e Cosmética para atuar no atendimento ao cliente. Horário e faixa salarial a combinar. Entrega de currículo deve ser direto na unidade. Contato: gerente Amanda (11) 99989-7098.

12 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. É necessário ser maior de 18 anos. Ter resiliência e empatia. Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial a combinar. Currículos devem ser entregues na loja Rivolí Perfumaria ou encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.

13 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: É necessário ser maior de 18 anos. Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial a combinar. Currículos devem ser entregues na loja Rivolí Perfumaria ou encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.