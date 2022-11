Mogi Shopping deixa de transmitir os jogos da Copa do Mundo

Para comodidade e segurança de clientes e lojistas, o Mogi Shopping não transmitirá mais os jogos da Copa do Mundo. O centro de compras passou a exibir as partidas desde a estreia do campeonato e, nos jogos do Brasil, atraía uma grande quantidade de público.

O horário de funcionamento do shopping nos dias em que a Seleção Brasileira entra em campo também sofrerá alterações. Já a partir desta sexta, dia 2 de dezembro, o Mogi Shopping vai fechar 30 minutos antes do jogo do Brasil contra Camarões, às 16h, e retornando 30 minutos após o encerramento da partida. O mesmo esquema será repetido nas outras partidas da seleção.