Mogi Shopping comemora 32 anos nesta segunda com atrações especiais

O Mogi Shopping comemora 32 anos, nesta segunda-feira (20/11), com apresentação especial do Maestro Niquinho, o grupo Tom e Poesia e a pianista Solange Urbano, a partir das 16h30, na Praça Boulervard. A atividade é gratuita e uma ótima opção para quem estará na cidade para também aproveitar o feriado do Dia da Consciência Negra.

Para a garotada, das 14h às 18h, a programação reserva encontro com personagens infantis, com performance de brigadeiros gigantes, que irão interagir com os pequenos.

E como se trata de uma data festiva, o shopping presenteará clientes com distribuição de brigadeiros, das 12h às 20h (é necessário resgatar o voucher no aplicativo do shopping). A ação faz parte da campanha vencedora do concurso do projeto “Colaboradores do Futuro”, parceria do Mogi Shopping e os cursos de Comunicação da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), bem como a identidade visual da campanha.

As estudantes Sofia Bella da Silva Pinto, Giulia de Oliveira Sancheta, Alícia Victória Kuyama Redondo e Dayane Iasmin Leão, do segundo semestre do curso de Desing Gráfico da UMC, foram as vencedoras do desafio do “Colaboradores do Futuro”, com o projeto com o conceito “Glacê”.

Todas as atividades do aniversário do shopping acontecerão na Praça Boulevard, que já se tornou tradicional ponto de encontro das atividades culturais do empreendimento.

Vale a pena esticar o passeio até a Praça de Eventos e visitar a decoração especial de Natal. Ali, Papai Noel está a postos para receber as crianças e tirar fotos. Nesta segunda-feira, em razão do feriado, ele atende das 14h às 20h (intervalo das 16h às 17h30).

Também na praça, clientes poderão se dirigir ao Espaço do Bem e apadrinhar cartinhas em prol das crianças da Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac) e pets sob tutela do Grupo Fera.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Na segunda-feira, feriado, as lojas funcionam das 14h às 20h. A praça de alimentação abre no horário normal, das das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.