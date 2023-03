Mogi Shopping celebra Semana do Consumidor apresentando resultados de 2022

Na semana dedicada ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Mogi Shopping apresenta os resultados obtidos pelo empreendimento em 2022.

A inauguração de 19 novas lojas tornou o mix do Mogi Shopping ainda mais atrativo para mais de 10 milhões de visitantes que estiveram no empreendimento durante o ano de 2022. Marcas reconhecidas nacional e internacionalmente escolheram o shopping como localização no Alto Tietê, tais como Outback, Pecorino, Starbucks, Lindt, Natura, Luz da Lua, Hope e Vivara Life, contribuindo com o crescimento de 43% nas vendas, em comparação com 2021.

As inaugurações das novas operações associadas aos eventos, ações e promoções realizadas proporcionaram experiências únicas para os consumidores, resultando no aumento de 44% no fluxo, em comparação com 2021. Com destaque para o Dia das Crianças, em que o empreendimento registrou o maior fluxo de todo o ano de 2022.

A chegada do Papai Noel de helicóptero, que não acontecia há mais de 6 anos, e a inauguração da Praça de Alimentação Pet, única na região, foram marcos do ano passado e da história do Mogi Shopping. Além disso, grandes prêmios foram entregues aos clientes em datas especiais, com o objetivo de proporcionar experiências únicas, com destaque para o pacote de viagem para assistir a Copa do Mundo no Catar.

A inauguração do letreiro “Amo Mogi”, na área externa do shopping, foi um presente entregue à cidade e à população, em comemoração os 462 anos do município, e já se tornou um ponto turístico.

A solidariedade também foi destaque em 2022. O projeto “Sacola do Bem” arrecadou e distribuiu 9.419 itens para mais de 10 instituições. O programa “Vida em Movimento” doou 1.663 quilos de alimentos para a Casa São Vicente de Paula. A Horta mantida pelos colaboradores destinou 920 hortaliças para a Creche Fraternidade Santo Antônio de Pádua. “Tecnologia para o Bem”, programa que recicla eletrônicos, arrecadou 9.948 itens.

Iniciativas que tornam o shopping melhor a cada dia incluem benfeitorias para eficiência energética e preservação ambiental. O shopping conquistou o Certificado de Energia Renovável (referente ao consumo de 2021) e reduziu o consumo de energia elétrica com a adequação da iluminação. Arejadores foram instalados em todas as torneiras dos sanitários, economizando 20% no consumo de água.

O APP Mogi Shopping também é um exemplo de inovação. O aplicativo, disponível gratuitamente para Android e IOS, traz o contato direto com as lojas, restaurantes, serviços, inscrições em eventos, facilidades, e muito mais. A ferramenta é mais um canal de contato e aproximação com o consumidor, que permite ações individualizadas para atender às necessidades de cada cliente.

“Além dos excelentes números alcançados e operações inauguradas em 2022, é importante destacar que o Mogi Shopping é cada vez mais a extensão da casa do cliente. Muito mais do que um centro de compras, é um ponto de convivência e de experiências únicas”, afirma Maurício Taufik, superintendente do empreendimento, sob gestão da HBR Realty.

Semana do Consumidor

Para comemorar os resultados de 2022 e a Semana do Consumidor de 2023, o Mogi Shopping preparou uma atração especial. Até a próxima sexta (17), ao realizar compras de qualquer valor, o cliente pode cadastrar as notas ou cupons fiscais no aplicativo do shopping e ganhar brindes das lojas, participando da grua de prêmios. A participação é limitada a um CPF e uma vez por dia, durante o período da campanha.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.