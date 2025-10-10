Mogi Shopping celebra o Dia das Crianças com atrações gratuitas

O Mogi Shopping preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças, no domingo (12), com atividades gratuitas voltadas ao público infantil e às famílias. A Praça de Eventos receberá uma edição temática do projeto Domingo na Praça, que seguirá até o dia 31, culminando com uma celebração de Halloween para os pequenos.

Entre as atrações, a escritora Rosania Morales Morales apresentará a obra “A incrível jornada da tartaruga Dudu” em sessões às 14h, 15h, 16h e 17h, com 50 vagas por turma. Cada criança inscrita pelo aplicativo do Mogi Shopping receberá um exemplar do livro, e a autora participará de uma tarde de autógrafos. Além do incentivo à leitura, o público poderá aproveitar recreação, pipoca e algodão doce gratuitos, garantindo um clima de festa e alegria.

O feriado também contará com a presença do mascote Jaguá, do Mogi Basquete, às 16h, na Exposição de 30 Anos do time, que reúne itens históricos, troféus, produtos licenciados e um lounge infantil para pintura. Os jogadores Anderson e Paulo participarão do evento, promovendo interação com os pequenos fãs do esporte.

A exposição do Mogi Basquete ficará aberta de 6 a 19 de outubro, celebrando três décadas do clube e antecipando o NBA Basketball School, evento inédito na região que ocorre de 18 a 26 de outubro. O shopping receberá duas áreas temáticas: uma quadra externa de basquete e um lounge interno com oficinas e atividades esportivas, proporcionando experiências imersivas para crianças, adolescentes e adultos.

Para encerrar o mês, o Halloween será comemorado no dia 31 de outubro, com atividades temáticas e a tradicional caça aos doces, garantindo uma experiência divertida e inesquecível para a criançada.

