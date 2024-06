Mogi Shopping celebra o amor com chocolates e experiência em resort

Consumidores concorrem a uma experiência em Campos do Jordão

O Mogi Shopping preparou uma promoção de Dia dos Namorados para celebrar o amor em clima de romance com sorteio de diárias em um resort e chocolates de presente os clientes.

Juntando R$ 400 em compras em lojas e quiosques participantes da campanha, consumidores concorrem a uma experiência no Bendito Cacao Resort & SPA, em Campos do Jordão.

É preciso cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do shopping para receber um número da sorte. A promoção vai até dia 13 de junho. O sorteio para viver a experiência no resort será realizado pela loteria federal no dia 15 e o resultado, divulgado no dia 17.

Também a cada R$ 400 em compras, os clientes ganham um kit de chocolates Beijos, da Cacau Show (um brinde por CPF, até o término do estoque). Após o cadastro das notas, no aplicativo, basta fazer a troca no balcão instalado no espaço exclusivo da promoção, ao lado da loja Hering. No local, tem também terá degustação de chocolates e espaço “instagramável” para fotos com o amor da sua vida.

O balcão de trocas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. O aplicativo do shopping para cadastro está disponível para Android e IOS e pode ser baixado gratuitamente. O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site do empreendimento.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Após o cadastro das notas, é necessário fazer a troca no balcão da promoção