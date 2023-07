Mogi Shopping anuncia expansão durante participação de feira de franquias

O Mogi Shopping dará início, em 2024, a uma nova expansão, com ampliação de sua área para novas lojas e opções de entretenimento. A novidade foi divulgada durante a participação do empreendimento na ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, que aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo. A 30ª edição do evento, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), reuniu mais de 400 expositores.

O Mogi Shopping participou da feira de olho no filão da economia com resultados altamente positivos. Em 2022, o setor de franquias registrou faturamento anual superior a R$ 211,488 bilhões no País, com mais de 184 mil operações e mais de 1,5 milhão de empregos.

A expansão, que possibilitará a instalação de novas lojas, é um dos atrativos apresentados a potenciais investidores em visita ao estande da HBR Realty, gestora do centro de compras, na ABF Expo. Hoje, o shopping conta com 35.260m² de ABL (área bruta locável); com a ampliação, serão mais 5.879m².

“Esta será a maior transformação da história do Mogi Shopping. O investimento proporcionará a Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê mais opções de compras, entretenimento e experiências únicas, com ainda mais conforto e comodidade. Começamos as intervenções no último mês de junho, com a revitalização, que compreende a modernização do piso e do forro. Com o término dessa primeira etapa, em 2024, serão iniciadas as obras de expansão”, destacou Maurício Taufik, superintendente do empreendimento.

O complexo conta com 190 lojas, entre elas 8 âncoras e 11 megalojas, com amplo mix de produtos e marcas de desejo dos consumidores. São 5 restaurantes, 2 praças de alimentação e uma praça pet, que acomodam 1.500 clientes no total. Todo mês, o empreendimento recebe cerca de 850 mil visitantes; por ano, são mais de 10 milhões, um público expressivo e qualificado.

O Mogi Shopping dispõe de serviços como agências bancárias, laboratório, academia, cabeleireiro e barbearia, lotérica, entre outros, e inúmeras opções de entretenimento e lazer, 7 salas de cinema, parque de diversões, além de sediar eventos gastronômicos, culturais e esportivos.

O empreendimento também desenvolve iniciativas de ESG, como reciclagem, compostagem, plantio, cultivo, economia de recursos naturais e estimulo a conscientização de colaboradores, lojistas e clientes, por meio de projetos como a Horta Mogi Shopping, Sacola do Bem, Vida em Movimento e Tecnologia para o Bem.