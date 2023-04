Mogi revela talentos do boxe e amplia aulas no Centro de Artes Marciais Jackson Durães

O Centro de Artes Marciais Jackson Durães, localizado em Jundiapeba, já atende quase 300 praticantes de boxe, em diversas categorias. A maior parte pratica a modalidade como atividade física, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida – é o chamado ‘boxe social’, com 250 praticantes. Seis pessoas praticam o esporte adaptado, com fins de reabilitação, e 40 atletas treinam o boxe competitivo, representando Mogi das Cruzes em campeonatos da modalidade.

Com a implantação do Centro de Artes Marciais, as aulas de boxe oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer chegam a 3.236 atendimentos por mês.

“Além do condicionamento físico, o boxe é um esporte que traz foco, concentração e determinação. Muitos praticantes também buscam a modalidade para reduzir o estresse, por isso mantemos as aulas abertas com o objetivo de trazer mais qualidade de vida à população. Assim, os jovens talentos acabam surgindo naturalmente e Mogi das Cruzes ganha cada vez mais campeões. Com a infraestrutura do Centro de Artes Marciais, o município também se torna referência para sediar competições na Grande São Paulo”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

Uma das competições que o Centro de Artes Marciais Jackson Durães recebe teve mais uma etapa no último sábado (15); foram as disputas do Campeonato Paulista de Boxe pelas categorias infantil, cadete e juvenil. O torneio é realizado pela Federação de Boxe do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e terá as finais no dia 22.

Um dos destaques revelados em Mogi das Cruzes é Yuri Gabriel Santos, de 17 anos. Morador do próprio distrito de Jundiapeba, ele conta que teve a vida transformada para melhor depois que conheceu o boxe, aos nove anos. Do jovem que brigava na escola, ele se tornou o campeão paulista na categoria cadete. Hoje atua na classe juvenil e participou do Paulista no último fim de semana. Yuri também foi convocado pela Federação Paulista (Febesp) para lutar o Torneio das Estrelas Paulista em maio.

Outro talento mogiano no boxe é Pablo Henrique Costa de Brito, que luta na classe Juvenil. Já foi campeão paulista e foi convocado para a base da seleção brasileira de boxe que, inicia as atividades em maio. Pablo avançou para as finais do Campeonato Paulista no último fim de semana e voltará a lutar no Centro de Artes Marciais no próximo sábado.

A equipe mogiana tem outros nomes de destaque na classe elite, como Paulo Henrique Silva de Brito, bicampeão paulista; Wesley Lopes da Silva, que já conquistou o título da Forja de Campeões; Bryan Zapana Morales, campeão dos Jogos Abertos; Anna Caroline Dias Martins, campeã da Copa Open Boxe para Novos; Grayce Kelly Evangelista de Oliveira, vice-campeã paulista. Pela classe infantil, os destaques são Maria Eduarda Santos de Freitas, vice-campeã da Copa Talento e Paulista, e Maria Eduarda Gonçalves Sobral, campeã paulista.

O Centro de Artes Marciais Jackson Durães está localizado na rua José Gallucci, 841, no distrito de Jundiapeba.