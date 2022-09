Mogi receberá Campeonato de Embaixadinhas neste fim de semana

A campanha Torcida Mogi Shopping continua no aquecimento para a Copa do Mundo 2022 e realizará o 1º Campeonato de Embaixadinhas, no próximo domingo (25). Podem participar da ação menores de 15 anos, as inscrições serão feitas no dia do evento a partir das 14h, em frente à Livraria Leitura.

As inscrições são limitadas a 40 participantes e serão encerradas assim que os grupos forem formados. A primeira fase terá início às 15h.

Confira regras gerais abaixo e todas as demais regras nas redes sociais do Mogi Shopping (@mogishopping):

Não pode deixar a bola cair no chão;

Não pode segurar a bola com as mãos;

Cada participante terá duas chances de 30” cada;

Pode utilizar qualquer parte do corpo: cabeça, ombro, peito, costas, joelhos, pés;

Vence quem conseguir fazer mais embaixadinhas em 30”.

Além de troféus e medalhas, os três primeiros colocados também receberão premiação.

A organização do 1º Campeonato de Embaixadinhas do Mogi Shopping é o de Dante Freestyle (@dantefreestyle), ídolo da galera, que já bateu muita bola no Mogi Shopping durante uma das ações da campanha Torcida Mogi Shopping.