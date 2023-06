Mogi realiza primeira competição paralímpica da rede municipal de ensino

Em clima de festa, a Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Educação, promoveu pela primeira vez um evento paraolímpico para alunos com deficiência da rede municipal de ensino. Cerca de 100 estudantes, pais e educadores estiveram na última quarta-feira (28/06), no Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato, no Jardim Rodeio, para participar das provas de Atletismo. A atividade faz parte da programação da 1ª Olimpíada e Paralimpíada “Pequenos Esportistas”, que terá outras modalidades sendo disputadas até outubro.

As competições envolveram 10 escolas, que participaram de provas de corrida de velocidade (35 metros) e de lançamento de pelota de forma simultânea. “Essa iniciativa da Secretaria de Educação é um ótimo incentivo para que eles ingressem no esporte e tenham interesse por esse meio, apesar das limitações deles”, comentou Rosimeire Aguiar, mãe do Robson Yuji Aguiar de 10 anos, aluno da EM Rodolpho Mehlmann.

A secretária de Educação Patrícia Helen Gomes dos Santos destacou a importância do evento realizado pela primeira vez na rede municipal. “Hoje nós estamos escrevendo um capítulo na nossa história. É a primeira vez que a nossa rede promove um evento como esse, que inclui todas as nossas crianças com as suas diversas peculiaridades. Esse evento é um marco para a nossa educação e eu espero que seja o primeiro de muitos que possamos fazer”. A titular da Pasta entregou medalhas aos participantes ao lado da secretária adjunta, Marilu Beranger.

A emoção tomou conta dos pais que assistiam as competições. “Quando ficamos sabendo que ele estava inscrito, nós ficamos muito animados porque ele adora competir. É tão bom incluí-los nesses eventos. Eles gostam demais de participar e vê-lo aqui foi emocionante”, comentou Neilma Cristina da Silva, mãe do aluno da EMESP Profª Jovita Franco Arouche, Danilo Pereira de 10 anos. O menino participou da corrida de velocidade e diz que pretende participar mais vezes. “Foi muito legal. Quero muito participar de novo”.

O coordenador da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência (Copede), Johnny Fernandes, falou sobre a importância do centro de paradesporto e o objetivo a ser alcançado por meio dele. “Esse espaço aqui foi criado, pensado e desenvolvido para o protagonismo da pessoa com deficiência. Nós estamos aqui prontos para elevar o esporte paralímpico na nossa cidade e quem sabe trazer mais atletas paralímpicos”. O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e conta com aulas de diversas modalidades esportivas, voltadas para as pessoas com deficiência, de todas as idades.

Todos os participantes receberam uma premiação simbólica. A classificação das provas da modalidade de Atletismo paralimpíco será feita de acordo com o número de integrantes de cada escola. Estiveram presentes o secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira e a diretora do Deped, Elisabete Jacques Urizzi Garcia.

A terceira modalidade na 1ª Olimpíada e Paralimpíada “Pequenos Esportistas”, realizada pela Secretaria de Educação, por meio do Departamento Pedagógico (Deped), que conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, será o Xadrez. A competição será realizada no dia 31 de julho, a partir das 14 horas, no foyer do Auditório do Cemforpe, no Mogilar. Até outubro também serão realizadas competições de Futsal, GPT – Ginástica para Todos, Lutas e mais uma modalidade paralímpica.