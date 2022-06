Mogi prossegue vacinações contra Covid-19, Gripe e Sarampo

A vacinação em livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, está mantida para Gripe e Sarampo até sexta-feira (24/6). As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em todos os Postos de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família.

A vacina do sarampo é destinada para crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses, enquanto a da gripe atende gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); idosos (60 anos e mais); pessoas com deficiências; pessoas com comorbidades (definidas pelo Ministério da Saúde); trabalhadores da saúde; professores/trabalhadores de escolas do ensino regular (infantil, fundamental, médio e superior); trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores de ônibus); caminhoneiros e portuários; policiais (civil, militares e outros), integrantes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Forças Armadas; indígenas e quilombolas.

Em Mogi das Cruzes, até o momento, foram aplicadas 71.283 doses da vacina contra a Gripe, o que corresponde à média de 48% do público estimado para os grupos contemplados, que somam 149 mil pessoas. Os maiores índices de cobertura estão entre os professores (64%), idosos (61%) e trabalhadores da saúde (59%), ainda assim, muito abaixo da meta de 90% proposta pelo Ministério da Saúde. Crianças estão com 37% de cobertura, gestantes, 30% e puérperas, 27%. “Estamos reforçando a orientação para que os grupos contemplados procurem uma unidade o quanto antes”, afirma o secretário municipal de Saúde, Zeno Morrone Junior.

Covid-19

A vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada sem necessidade de agendamento apenas para idosos com 60 anos ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose), gestantes e puérperas (1ª, 2ª ou 3ª dose).

Para os demais, inclusive novas inclusões, a Secretaria Municipal de Saúde mantém agendamento online pelo www.cliquevacina.com.br. Novas vagas e horários estão sendo liberados gradativamente. Confirma quem precisar efetuar agendamento prévio: