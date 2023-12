Mogi participa da COP 28, a Conferência Global sobre questões climáticas da ONU

A Prefeitura de Mogi das Cruzes participa da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que está sendo realizada nos Emirados Árabes.

A comitiva de Mogi das Cruzes foi convidada a participar do evento pela Bloomberg Philanthropies e do C40, sem nenhum custo para o município. Além do prefeito Caio Cunha, o secretário adjunto de Transparência e Dados Abertos, Marcos Torres, também participa da Conferência.

Dentre os assuntos discutidos, foram apresentados dados e evidências dos efeitos das mudanças climáticas. Fatores que, inclusive, já afetam o Brasil e até mesmo a região de Mogi das cruzes, com calor acima da média histórica, chuvas e temporais com ventos fortes, que afetam o sistema de energia elétrica.

Em Mogi das Cruzes, episódios como estes recentemente comprometeram a distribuição de energia e, por consequência, o abastecimento de água, que depende da energia elétrica para a captação.

Durante a COP28, o prefeito Caio Cunha participou do Estúdio de Inovação de Prefeitos, onde a Bloomberg Philanthropies lançou um programa para financiar 150 prefeituras no mundo em ações que envolvam a Juventude e o Meio Ambiente. Além desta iniciativa, a comitiva de Mogi das Cruzes conheceu diversas outras oportunidades de financiamentos para programas públicos.

O principal posicionamento do Brasil na Conferência foi a defesa das florestas. Neste sentido, foi discutido que a maior parte dos programas e financiamentos com este objetivo ficam em nível nacional, com poucos recursos para estados e municípios. Por isso, os prefeitos brasileiros presentes no evento entenderam que as cidades também precisam protagonizar estas ações – desta maneira, a soma de resultados positivos nos municípios resultaria em um grande impacto para reverter danos ambientais, fomentando políticas de desenvolvimento sustentável.

No Estúdio de Inovações de Prefeitos, Caio Cunha assinou um documento de compromisso público para o desenvolvimento do Plano de Descarbonização e Resiliência às Mudanças Climáticas de Mogi das Cruzes, em sintonia com o Mogi 500 Anos. Uma equipe e os recursos necessários serão dedicados para este estudo, que visa diminuir as emissões de carbono no município e preparar a cidade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas – um esforço conjunto com a sociedade civil.

“Nosso trabalho também é focado em preparar Mogi das Cruzes para os desafios do amanhã – por isso, enquanto lideranças locais, cada prefeito também tem a responsabilidade de pensar formas que possam reverter para reverter os danos ambientais e contribuir com o desenvolvimento sustentável”, concluiu Cunha.