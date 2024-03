Mogi lidera geração de empregos na região

Mogi das Cruzes foi o município do Alto Tietê com maior saldo positivo de vagas de emprego em janeiro de 2024. O resultado, de 998 postos de trabalho, é maior que a soma de todas as outras nove cidades da região juntas. Novamente, o protagonismo é do setor de serviços, que sozinho responde por 72% do resultado, com 722 vagas no período, 521 delas em atividades administrativas e serviços complementares. Num comparativo com janeiro de 2023 (719 vagas), o saldo de 998 do primeiro mês de 2024 representa um crescimento de quase 39%.

“Assim como ocorreu em 2023, o setor de serviços lidera a geração de empregos em nossa cidade, mas todos as áreas são importantes e o crescimento de um setor impulsiona outros, pois aciona toda uma cadeia que alia produção, vendas, logística e atendimento, entre outros aspectos”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

“É um orgulho para Mogi das Cruzes liderar uma região que concentra municípios com a força econômica do Alto Tietê. Vamos manter o foco e seguir com incentivos à criação de mais oportunidades”, completa.

Outro setor de destaque, no primeiro mês de 2024, foi a construção civil, que registrou saldo positivo de 152 vagas – crescimento de 145,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. A maior alta foi na construção de edifícios, com 115 vagas de saldo. Na sequência ficou a indústria, que teve saldo de 134 vagas.

Os dados também mostram que há um crescente nos saldos de emprego no mês de janeiro: 354 em 2021, 478 (2022), 719 (2023) e 998 (2024). Atualmente, a cidade tem um estoque (quantidade de vínculos de trabalho) de 116.379 empregos.