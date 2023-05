Mogi libera vacinação contra a gripe para o público em geral a partir desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes inicia nesta segunda-feira (15/05) a vacinação contra a Influenza (gripe) para o público em geral, conforme liberação do Ministério da Saúde. A dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

A ampliação do grupo habilitado a se imunizar ocorre após nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, replicada pelo Governo do Estado pelo Departamento Regional de Saúde aos municípios. No ato da imunização, o munícipe deve levar documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação, se tiver.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, que tem grande potencial de transmissão. A vacinação anual permite minimizar a carga do vírus e prevenir o surgimento de complicações, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários e também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Ações especiais

Nos últimos finais de semana, a Secretaria Municipal de Saúde tem promovido ações especiais para ampliar a imunização contra a gripe e também contra a Covid-19. No último sábado (13/5), foram aplicadas 3.826 doses (1.956 contra a gripe e 1.870 contra a Covid) no Largo do Rosário e nos Terminais Central e Estudantes. No domingo, dia 07/5, no Mercado do Produtor, foram ministradas um total de 2.340 doses (1.700 contra a Covid 640 contra a gripe).

Para o próximo final de semana, estão sendo finalizadas programações que incluirão a oferta de doses nas feiras e varejões e também em algumas regiões da Zona Rural.