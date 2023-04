Mogi libera agendamento da Pfizer bivalente para maiores de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes libera agendamento para aplicação da dose bivalente destinada para pessoas com 18 anos ou mais nesta sexta-feira (28/04), às 14 horas. As vagas serão liberadas de acordo com a capacidade técnica, operacional e disponibilidade de doses no estoque da cidade. O agendamento é feito pelo www.cliquevacina.com.br ou pelo SIS 160.

A ampliação da faixa etária foi anunciada pelo Ministério da Saúde no início desta semana, mas o município aguardava orientações oficiais do Governo do Estado. A vacina bivalente contra a Covid-19 é mais um reforço da vacinação que protege contra a cepa original do coronavírus e a subvariante Ômicron.

Para receber a bivalente, o indivíduo precisa ter tomado pelo menos duas doses (esquema primário) da vacina monovalente, ou ter recebido previamente qualquer vacina Covid monovalente como dose de reforço, com um intervalo de pelo menos quatro meses desde a última aplicação.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacina bivalente tem segurança comprovada e evita complicações decorrentes da Covid-19. A imunização pode ser feita nas Unidades Básicas de Saúde do município mediante agendamento prévio.