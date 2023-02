Mogi faz campanha para atualização de cadernetas de vacinação neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (11/02), das 8 às 16 horas, a Campanha para Atualização de Cadernetas de Vacinação em Postos de Saúde com localizações estratégicas.

O objetivo é atualizar as vacinas do calendário de rotina de crianças e adolescentes para a volta às aulas, disponibilizando todas as doses indicadas para cada faixa etária.

As vacinas do calendário de rotina também estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família.

“O não recebimento das doses indicadas no calendário de vacinação para cada idade aumenta o risco de retorno de doenças que hoje tem baixa circulação ou já estão eliminadas em nosso país”, alerta a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

O Calendário Básico de Vacinação do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Brasil é um dos mais extensos do mundo e prevê vacinas contra 19 tipos de doenças diferentes. As vacinas são consideradas obrigatórias pelo Estatuto da Criança e Adolescente.

Sábado, dia 11/02

Das 8 às 16 horas

UBS Jundiapeba

UBS Braz Cubas

UBS Vila Suíssa

UBS Jardim Camila

UBS Alto Ipiranga

UBS Vila Moraes

UBS Mineração

UBS Santo Ângelo

UBS Botujuru

UBS Jardim Maricá

UBS Jardim Planalto