Mogi está com inscrições abertas para seletiva de futsal masculino no sábado, 13

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizará seletivas de futsal para composição dos times de base da cidade, no próximo sábado (13). Serão selecionados crianças e adolescentes do sexo masculino, nascidos entre os anos de 2006 e 2013, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, a partir das 9 horas. A participação é gratuita e os interessados podem realizar as inscrições de maneira on-line, por meio do link abaixo.

A ação tem parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes, portanto a ideia é unir o aspecto esportivo com a ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, o pedido é para que os inscritos façam no dia do evento a doação de um litro de leite. Tudo o que for arrecadado chegará a quem mais precisa, a partir das instituições cadastradas no Fundo Social, que atendem públicos vulneráveis dos mais diversos perfis.

Inscreva-se

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira, essa é a oportunidade para muitas crianças e adolescentes iniciarem uma trajetória esportiva. “Convidamos todos os jovens atletas de Mogi para juntos formarmos nossas futuras equipes de base da cidade. A intenção é profissionalizar nossos pequenos atletas do município para se tornarem grandes potencias no esporte nacional”, conclui Nogueira.

As peneiras serão realizadas para a formação das categorias sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18. Os atletas selecionados formarão as equipes de Mogi das Cruzes e representarão o município em competições oficiais da modalidade.

É importante lembrar que os participantes devem portar na seletiva um documento de identidade oficial com foto, além de vestimentas e calçados adequados para a prática esportiva. É recomendado também que cada atleta leve uma garrafa de água individual para hidratação.

O Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta fica na rua Isamael Alves dos Santos, s/nº, na Vila Mogilar

Serviço

(Programação sujeita a alterações. A ação tem entrada franca)

Seletiva de Futsal

Data: 13/1 (sábado)

Local: Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta (R. Isamael Alves dos Santos, s/nº – Vila Mogilar)

**Doação de um litro de leite**

9h | Categoria sub 12 (nascidos em 2012 e 2013)

10h30 | Categoria sub 14 (nascidos em 2010 e 2011)

12h | Categoria sub 16 (nascidos em 2008 e 2009)

13h30 | Categoria sub 18 (nascidos em 2006 e 2007)

Link para inscrições: sites.google.com/view/esportemogi.